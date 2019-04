Liebe geht durch den Magen

Viernheim.Beim zusätzlichen Sprachförderprogramm des Vereins Lernmobil steht insbesondere die Leseförderung im Mittelpunkt. Seit 2016/2017 können die Intensivklassenschüler aller Viernheimer Schulen daran teilnehmen.

Viele dieser Schüler hätten große Defizite beim Lesen, einige seien zudem wenig bis gar nicht alphabetisiert, sagte Cathrin Brinzing bei einer Pressekonferenz des Vereins Lernmobil.

Dabei erläuterte die Leiterin der Koch-Lese-Tage die Motivation für dieses neue Projekt, das an vier Viernheimer Schulen stattfindet. Im Zuge der Leseförderung sei die Notwendigkeit deutlich geworden, so Brinzing weiter, die zugewanderten Schüler beim Übergang in die Regelklassen noch intensiver zu fördern.

Hierzu sei es wichtig, Beziehungen zwischen einheimischen und zugewanderten Schülern durch gemeinsame Aktionen herzustellen. Zudem sei es wichtig, die Eltern der beiden Schülergruppen als Partner in diesen Prozess einzubeziehen.

Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht und Kochen und Essen lebensnotwendige alltägliche Tätigkeiten sind, lag nichts näher, als kulinarische Spezialitäten der verschiedenen Kulturen als Gemeinschaft stiftendes Mittel einzusetzen.

Gemeinschaftsprojekt mit DLRG

Als Gemeinschaftsprojekt der DLRG Viernheim und des Lernmobils sind Koch-Lese-Tage an insgesamt vier Viernheimer Schulen geplant. Für den Auftakt an der Friedrich-Fröbel-Schule haben sich 35 Schüler aus Intensivklassen und 30 Schüler aus Regelklassen angemeldet.

Der Lese-Teil des Projektes wurde vom Lernmobil konzipiert. Hierbei werden von den Schülern Beiträge zu ihren Lieblingsgerichten erstellt: Geschichten, Bilder, Rezepte, Fotos oder Collagen: Wann habe ich dieses Gericht zuerst gegessen? Wer hat es für mich gekocht? Welche Ereignisse verbinden sich damit? Aus dem schönsten Material soll am Ende ein druckfertiges Kochbuch erstellt werden.

Finanziert werden die Koch-Lese-Tage im Rahmen des Projektwettbewerbs der BASF „Gemeinsam Neues schaffen“. Damit will das Unternehmen Projekte fördern, durch die in der Metropolregion Rhein-Neckar ein lebenswertes Umfeld geschaffen werden soll, das von Offenheit, Neugier und einem aktiven Miteinander lebt. Weitere Koch-Lese-Tage sind in diesem Jahr an der Schillerschule, der Nibelungen-schule und an der Alexander-von-Humboldt-Schule geplant. kos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019