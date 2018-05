„Liebe zueinander macht Christen aus“

Anzeige

Viernheim.„Wer weiß denn sowas?“, fragte Domdekan Heinz Heckwolf in Anlehnung an eine gleichnamige Fernsehsendung. Die richtige Antwort auf die Frage, woran man einen Christen erkenne, erhielten die Gottesdienstbesucher in der Predigt der Firmgottesdienste.

50 Firmlinge, darunter auch aus dem Glaubenskurs für Erwachsene, bekamen das Sakrament der Firmung gespendet. Die Gemeinde Johannes XXIII. feierte den Firmgottesdienst am Samstagabend, am Sonntagmorgen war die Messe für die Firmlinge von St. Hildegard-St. Michael. Musikalisch umrahmt wurden die Gottesdienste von der Gruppe „Scivias“ und (samstags) vom Jugendchor der Pfarrei Johannes XXIII. zusammen mit einigen Firmlingen.

„Getauft und gefirmt zu sein, das kann man einem ja nicht ansehen“, suchte Domdekan Heckwolf nach anderen Antworten, woran man einen Christen erkenne. So mache Christen nicht allein ihre Frömmigkeit und ihr Beten, nicht ihr Reden über den Glauben und nicht das Achten der Gebote aus, sondern vor allem die Liebe zueinander. „Im Johannes-Evangelium steht dieses Gebot Jesu“, erinnerte Heckwolf.