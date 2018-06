Liebeserklärung an eine Schule

Anzeige

Rasanten Absatz finden die Kuschelkissen. In Windeseile sind die handgenähten und -bedruckten Kissen ausverkauft und damit der Verkaufshit des Schulfestes. Die Smoothies-Gruppe bietet ihre gesunden Saft-Mischungen zum Kauf an. Direkt verzehrt werden die Ergebnisse der Molekularküche. Dekorativ auf dem kleinen Löffelchen angerichtet, werden selbstgemachter Mozzarella oder Kirschgelee mit Schokolade gereicht. Auch andere Projekte haben das leibliche Wohl der Schulfestgäste im Blick. Es gibt französische Crêpes, einen Süßigkeitenstand und Snacks aus aller Welt.

Die Elternschaft und der Förderverein der AMS kümmern sich um Essen und Getränke, die Besucher sitzen zwischen Aula und Sporthalle oder im Schulhof zusammen.

Der Erlös des Schulfestes wird geteilt. Die Hälfte wird der Viernheimer Tafel im katholischen Sozialzentrum gespendet.

„Von dem Restbetrag schaffen wir ein mobiles Klassenzimmer an, damit auch Unterricht im Freien möglich ist“, erzählt Lehrerin Anke Hollenberg, die das Schulfest mit Daniel Fritz, Andrea Bächle, Sebastian Dams, Swantje Roth und Steffen Usler organisiert hat.

Wer eingekauft und sich gestärkt hat, kann sich die anderen Projektpräsentationen mit vielen Bildern, Fotos und Informationen anschauen, die Radiobeiträge der rasenden Reporter anhören oder eben die Mitmach-Stationen ansteuern. Mit der Unterstützung der „Stadtsafari Mannheim“ wird zum Beispiel Segway-Fahren über den Schulhof angeboten. Schnell bildet sich eine lange Schlange, um einmal eine Runde mit dem Elektroroller zu drehen.

Die längste Wartezeit ist allerdings vor den Escape Rooms. In einem Escape Room werden Personen eingeschlossen und müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit Hilfe von versteckten Hinweisen und Gegenständen ihre Rätsel lösen. Die AMS-Projektgruppe hat zwei solcher Rätsel-Räume erfunden.

„Werden sie es schaffen, sich von der Macht der Schule zu befreien und in die Sommerferien zu flüchten?“, lautet die eine Aufgabe. Und das haben die Schüler und Eltern geschafft. „Keiner musste eingeschlossen bleiben“, lacht Lehrer Stefan Purpus – so können die AMSeln also in die Sommerferien starten.

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.06.2018