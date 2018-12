Liebesgeschichte auf Rollen

Viernheim.Ein überheblicher Prinz weist selbstherrlich eine alte Frau ab, die ihm eine einzige Rose überreichen will. „Wahre Schönheit findet man nur im Innern“ mahnt die Frau, die sich als Zauberin entpuppt. Sie belegt den selbstsüchtigen Königssohn und sein Schloss mit einem Fluch – und nur aufrichtige Liebe kann diesen Bann brechen.

So geheimnisvoll beginnt die Vereinspräsentation des Eis- und Rollsportclubs (ERC). Der verzaubert sein Publikum mit dem Schaulaufen „Belle und das Biest“, beeindruckt mit tollem Bühnenbild und farbenfrohen selbstgenähten Kostümen, vor allem aber mit künstlerischem Ausdruck und enormer läuferischer Qualität. 55 Darsteller, die meisten in mehreren Rollen, dazu die Rollkunstlauf-Showgruppe Skate Machines sowie neun Tänzer vom TSV-Amicitia als Gäste, bringen die Geschichte des verwunschenen Prinzen und des schönen Dorfmädchens auf die Rollschuhe.

Verzauberte Geschichte

Mit dem Hinweis auf die Liebe, die den zum Biest verzauberten Prinzen erlösen kann, rollt Belle in die Geschichte. Sophia Gratzel, die erfolgreichste Läuferin des ERC Viernheim, stellt die Tochter des Erfinders Maurice (Lisa Bernauer) dar. Sie lebt in einem kleinen Dorf – und als das Dorfleben mit seinen Bewohnern gezeigt wird, ist die Schaulaufbahn richtig voll. Belle, in einem eindrucksvollen Sololauf, will wie ihre verstorbene Mutter sein – angstfrei, klug und selbstbestimmt. Als Maurice auf einer Reise von Wölfen (die Skate Machines) bedroht wird, flüchtet er in das Schloss. Doch das Biest sperrt ihn ein. Maurices Pferd (Mia Möbius) holt Belle zu Hilfe. Sie bietet sich fruchtlos zum Tausch an. Auch als sie das Biest (Mona Lederbach) erblickt, hält sie sich an ihr Wort.

Die Schlossbewohner, verzaubert zu Kerzenständer oder Teekanne, nehmen Belle herzlich auf – sehen sie doch in ihr die Frau, die den Fluch brechen könnte. Zum Lied „Sei hier Gast“, laufen nicht nur Lumière (Manja Koscielny), Von Unruh (Jennifer Mandel), Madame Pottine (Maxime Schloßhauer), Tassilo (Selina Braun), Teppich (Vanessa Braun), Maestro (Nathalie Gzella), Plumette (Yara Stemcke) und Madame Gardarobe (Analena Stemcke) um den schönen Gast herum – das Schloss wird lebendig mit vielen Tellern, Messer, Gabeln und Löffeln auf Rollen. Dabei zeigt sich: Jedes Kostüm ist maßgeschneidert und mit viel Glitzer oder leuchtenden Lichterketten bestückt.

Die magische Rose verwelkt langsam; die Zauberin (Franziska Gratzel) erscheint und löst die Rosenblätter ab. Aber das Biest wird ruhiger und freundlicher. Er und Belle nähern sich an. Zum gemeinsamen Tanz rollt Belle in einem gelben Kleid mit dem Biest durch den Schlosssaal. Der Clou: Das Biest wird jetzt von Adrian Zoller gelaufen, dem Paarlauf-Partner von Sophia Gratzel. Perfekt interpretieren die beiden die langsam wachsende Liebe zwischen Belle und dem Biest. Währenddessen machen sich die Dorfbewohner auf, um das Biest zu töten. Auf dem Schlossdach – hier wurde die Kletterwand der Sporthalle miteinbezogen – kommt es dann zum Kampf..

Das Biest stirbt, Belles Liebesgeständnis kommt zu spät. Doch als das letzte Blatt der Rose fällt, verwandelt sich das Biest in den schönen Prinzen (Adrian Zoller) zurück. Und damit endet das Finale eines hervorragenden Schaulaufens.

© Südhessen Morgen, Montag, 10.12.2018