Lieder aus aller Welt

Viernheim.Der MGV 1846 veranstaltet am Samstag, 14. September, ab 17 Uhr eine musikalische Weinprobe im neuen Vereinshaus am Sandhöfer Weg 1a. Geboten wird ein Konzert im Freien (bei schlechtem Wetter im Innenraum). Dazu gibt es eine Weinprobe. Der Chor wird unter der Leitung seines Dirigenten Hans Kaspar Scharf Lieder aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen zum Vortrag bringen. Verkostet werden sechs Weine aus Italien. Alle Gäste wählen nach dem Probieren auch den „Wein des Tages“. Zu den Weinen werden kleine passende Snacks wie selbstgebackenes Brot zum Neutralisieren der Geschmacksnerven gereicht; nach der Weinprobe und zum geselligen Abschluss wird frisch gekochte Pasta serviert. Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von 25 Euro beim Versicherungsbüro Jens Heinen (Weinheimer Straße 74), bei der Metzgerei Heckmann (Lorscher Straße 35) und bei Raumausstattung Blaess (Rathausstraße 78) erhältlich sowie bei allen Sängern. su

