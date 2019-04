Lieder der Hoffnung

Viernheim.„Musik befreit, inspiriert und gibt Hoffnung, sie ist der Schlüssel von Gott zu uns Menschen“, sagte Pfarrer Markus Eichler. Beim Sonntagsgottesdienst unter dem Motto „Schlüsselmusik“ sorgte der evangelische Gospelchor unter der Leitung von Kantor Martin Stein für eine besonders feierliche Atmosphäre in der Auferstehungskirche. Bei einem musikalisch umrahmten Gottesdienst in der Friedenskirche trat das Flötenensemble auf.

Pfarrer Eichler befasste sich in seiner Predigt mit der Bedeutung des Gospels für Christen weltweit. So habe der frühere US-Präsident Barack Obama bei seiner bewegenden Trauerrede nach dem Charleston-Attentat den bekannten Gospel „Amazing Grace“ angestimmt. Das Lied sei auf allen Kontinenten bekannt und habe bei der Gedenkveranstaltung in Charleston Wut, Verzweiflung, Trauer, aber auch Hoffnung zum Ausdruck gebracht.

Das Lied selbst stammt aus der Feder von John Newton, einem Briten, der im 18. Jahrhundert zunächst jahrelang als Kapitän auf einem Sklavenschiff tätig war. Während eines Sturmes auf dem Atlantik, den die Crew nur knapp überlebte, änderte er seine Haltung und setzte ich letztlich erfolgreich für die Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien ein. Außerdem wurde er anglikanischer Pfarrer und verarbeitete seine Erfahrungen in dem Gospel. Dabei besang er die Gnade Gottes sowie die Hoffnung auf eine gute Zukunft. „Egal, ob unser Lebenslied gerade in Dur oder in Moll klingt, es ist stets ein Lied der Hoffnung“, betonte Pfarrer Markus Eichler.

Kantor Stein und Pfarrer Eichler begleiteten die rund 25 Sänger am Klavier und E-Bass. Zu Beginn präsentierte der Chor das bekannte Stück „My Jesus, My Saviour“. Dabei brachte das Ensemble den getragenen Charakter des Titels sehr gut zur Geltung. Bei „Jesus In My House“ animierte der Chor die Gemeinde zum Mitklatschen.

Ein besonders stimmungsvolles Lied trug der Gospelchor schließlich mit „I Believe You Are My Lord“ vor. Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Gemeindemitglieder zu Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal. fds

