Lieder, die zu „Stipi“ passen

Viernheim.„Angelo goes Africa“ – Pfarrer Stipinovich verabschiedet sich mit einem Konzert aus Viernheim und nimmt gleichzeitig etwas mit nach Afrika: Die Einnahmen des Benefiz-Konzerts fließen allesamt in sein neues Projekt.

Bevor die Musiker der Freddy Wonder Combo in der Michaelskirche loslegen, stellt Pfarrer Angelo Stipinovich seine neue Wirkungsstätte in Namibia vor. In der Kavango-Region betreibt die Stiftung Weltkirche mehrere Kindergärten und ein AIDS-Waisenhaus. Die Einwohner werden mit einem Wasser- und einem Agrarprojekt praktisch unterstützt. Zudem gibt es eine Lodge, die vermietet wird. Die Kirche ist derzeit noch in der finanziellen Verantwortung für das Namibia-Projekt.

Publikum stimmt ein

„Meine Aufgabe wird es sein, eine Stiftung bürgerlichen Rechts für Kavango aufzubauen“, erklärt Stipinovich, während Bilder und ein Film aus Namibia gezeigt werden. Unterstützen könne man durch Spenden – oder eben durch den Besuch des Benefizkonzerts. Die Freddy Wonder Combo hat das Kirchenkonzertprogramm an das Thema angepasst: „Es sind Lieder, die zu Angelo Stipinovich passen oder zu seiner neuen Aufgabe“, kündigt Bandleader Freddy Wonder an. Nach „Here comes the sun“ zur Eröffnung steigt das Publikum schon bei „Happy together“ ein und klatscht beschwingt im Rhythmus mit. Als „The lion sleeps tonight“ erklingt, stimmen die Zuhörer in das unverkennbare „Heulen“ ein.

Aber die Freddy Wonder Combo kann auch leise Töne. Mit Liedern wie „Woman“ oder „Unchained Melody“ rühren die Musiker das Publikum und bekommen dafür lang anhaltenden Applaus. Bei „You can call me Al“ von Paul Simon, der afrikanische Musik in seine Songs einfließen ließ, können die Musiker ihre Qualitäten beweisen. Vor allem der Percussionist reißt die Besucher von den Kirchenbänken. In der Pause und am Ende des Konzerts versucht Pfarrer Stipinovich, sich von so vielen Viernheimern wie möglich persönlich zu verabschieden – und dann ist es so, wie es in den Baustein-Fürbitten erwähnt wurde: „Stipi geht, mit Pipi in den Augen.“ su

Info: Infos zum Namibia-Projekt gibt es unter www.kavango-cdf.de.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019