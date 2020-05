Lieder laden ein zum Mitsingen

Viernheim.Der Komiker Bülent Ceylan und verschiedene Kinofilme waren beim Car-Watch-Festival schon zu sehen. Mit einem „Offenen Singen“ der Vernemer Stadtmusikanten, an dem sich die Zuhörer beteiligen können, steht am Freitag, 15. Mai, 10.30 Uhr, nun ein etwas anderer Programmpunkt an.

Das Angebot richtet sich laut einer Pressemitteilung besonders, aber nicht nur, an demente Menschen und deren Angehörige. Mitorganisiert wird die Veranstaltung unter anderem vom Demenznetz Viernheim und der städtischen Musikschule. Dabei sollen die Zuhörer in „altbekannte Lieder“ einstimmen, denn „auch dementiell erkrankte Menschen können die Texte lange Zeit sicher mitsingen und haben dabei viel Spaß“. Der Ton kommt über das Autoradio, die Texte werden kontaktlos verteilt.

Spontan gegründet

Die Vernemer Stadtmusikanten wurden laut der Mitteilung „spontan“ gegründet. Sie bestehen aus Anne Knapp, Eberhard Schmitt-Helfferich, Richard Werle und Hermann Wunderle. Weitere Programmpunkte beim Festival sind am Freitag, 15. Mai, 19.30 Uhr, der Auftritt der Peter Maffay Fakeband mit ihrer „ultimativen Maffay Show“ und am Samstag, 16. Mai, 20 Uhr, ein Konzert des Popmusikers Jonathan Zelter mit Band. red

