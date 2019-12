Lieder mit viel Gefühl

Viernheim.Live-Musik der Viernheimer Band Feel, frisch gebrautes und gut temperiertes Bier, Kesselworscht mit Kraut und hochprozentig destillierte Brände, das war die gelungene Mischung einer Party in der Privatbrauerei Hannes-Bräu. Diese besonderen Zutaten sorgten schnell für gute Stimmung und einen unterhaltsamen Abend.

Brauereichef Uwe Kleinhans war an der Theke der originell eingerichteten Schankstube nicht zu entbehren. Dort wurde der Spezialität des Hauses, dem Bier, ausgiebig gefrönt. Schließlich bekommt man den Gerstensaft in der dort produzierten Form nicht beim nächsten Getränkehändler oder im Supermarkt an der Ecke.

Die Akustikband Feel legte an dem Abend einmal mehr viel Gefühl in die Lieder aus allen Epochen der Rock- und Pop-Geschichte. Dabei wurden die Arrangements an die gitarrenlastigen Formation angepasst und nicht selten alte Musikstücke neu entdeckt. Natürlich war auch an diesem Abend das enthusiastische Mitsingen erwünscht. Das Motto der Band lautete schließlich „Musik ist Urlaub vom Alltag“. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019