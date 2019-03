Lieder vergangener Zeiten machen gute Laune

Viernheim.Musik aus der guten alten Zeit, damit kann man die Bewohner des Forums der Senioren (FdS) immer in gute Laune versetzen. Besonders gut war die Stimmung, als nun die Viernheimer Schlagerstars mit einem Konzert zu Besuch waren. Mehr als eine Stunde lang wurde mitgesungen, mitgeklatscht und natürlich auch geschunkelt.

Den Auftakt bildete ein Potpourri aus Hits von Martin Böhm am Keyboard. Und schnell waren sich alle Besucher einig: „Oh, wie ist das schön.“ Lieder wie „Donna Blue“, „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, „Heimweh“, „Butterfly“ oder „Spanish Eyes“ ließen die FdS-Bewohner in Erinnerungen schwelgen. Bei Kaffee und Kuchen ging die musikalische Reise weit in die Vergangenheit zurück.

Die Backwaren hatten die Schlagerstars Walter Wohlfart, Heike Riegler, René Adler, Carmen Hofmann, Gerhard Schneider, Angela Kraus, Patrick Delamoriniere und Steffi Oehlschläger aus dem Erlös ihrer Benefizkonzerte finanziert.

Am Ende erklang das legendäre „Über sieben Brücken musst du geh’n“ von Peter Maffay, gemeinsam gesungen von den Schlagerstars und den Zuhörern. „Wir kommen immer wieder gerne ins Forum der Senioren, weil unsere Lieder hier perfekt passen und den Bewohnern viel Freude bereiten“, stellte Walter Wohlfart nach den geforderten Zugaben zufrieden fest. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019