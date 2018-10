Liederabend markiert Schlusspunkt

Viernheim.Am 4. November geht mit einem Liederabend ein Projekt zu Ende, das man als einzigartig und erfolgreich bezeichnen kann. Anlässlich eines offenen Singens am 14. Oktober 1988 im Rahmen des Schulfestes der Albertus-Magnus-Schule (AMS) wurden, als Fortsetzung des Oberstufenchors – auch weitere Schüler, Ehemalige, Lehrer und Eltern zu einem offenen Singen eingeladen. Die Idee kam an. Man wollte es nicht bei diesem einen Treffen belassen und nun sind daraus 30 Jahre gemeinsames Singen geworden.

Schnell nach der Gründung stand die Tür jedem, der Spaß am Gesang hatte, offen. Aus dem AMS-Chor wurde die AMS Chorgemeinschaft Cantare, die allerdings schon seit Jahren völlig unabhängig von der Albertus-Magnus-Schule unterwegs ist. Allen Beteiligten war klar, dieses Projekt steht und fällt mit dem Dirigenten der ersten Stunde, Bernhard Schalk. Gemeinsam ist der Cantare, trotz einiger Nachwuchssänger, zu dem Entschluss gekommen, Adieu zu sagen und am Sonntag, 4. November um 17 Uhr, in der Auferstehungskirche einen gemeinsamen Schlusspunkt in Form eines Liederabends zu setzen. Angelehnt an die Ursprungsidee kann jeder Interessierte das Konzert kostenfrei besuchen.

Dieser Chor war niemals ein Verein, er brachte das unter einen Hut, was viele als unvereinbar betrachtet haben, zum Beispiel pubertierende Schüler mit ihren Eltern und dazu noch die Lehrer der Schüler. Der Chor kann rückblickend sagen, dass es Bernhard Schalk gelungen ist, mit einem bunten Strauß an Melodien eine Atmosphäre zu schaffen, die viele angesprochen hat – unabhängig von Herkunft, Religion, Alter oder Interesse.Auch deshalb wurde nie ein Verein gegründet. Etwas so „Offizielles“ wollten die Beteiligten nicht. Offen für Neues wollte Cantare stets sein: sei es bei Kammerkonzerten, Abiturfeiern, in Theaterstücken als mitspielender Chor oder bei Gottesdiensten. Die Konzerte, die der Chor auch mit anderen Chören, zahlreichen Gesangs- und auch Instrumentalsolisten, ja sogar mit Tänzern bestritt, sind wahrscheinlich noch einigen in Erinnerung. Einzigartig war sicher auch die Kombination, mit einer jungen Blechblasgruppe aus Hamm aufzutreten. Außerdem standen Weihnachtsfeiern und Sommerfeste, gemeinsame Radtouren oder närrische Singstunden auf dem Programm. Auf solche gemeinsamen Abende bei einem schönen Glas Rotwein werden alle auch in Zukunft nicht verzichten, aber – um eine Musikzeile aus dem eigens für den die Chorgemeinschaft umgedichteten Liedtext von Maria Hanf zu zitieren – „am Dienstagabend um sechse, … da klingen hell die Stimmen“: Damit wird es dann vorbei sein. In all den Jahren treu waren bei vielen Konzerten – teilweise sogar als Chorsänger, vielmehr aber als Solist – Andreas Martin und unverzichtbar am Klavier Martin Gehrling. Beide werden beim abschließenden Liederabend in der Auferstehungskirche nicht fehlen. red

Liederabend am 4. November um 17 Uhr, Auferstehungskirche

