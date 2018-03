Liga-Erhalt am seidenen Faden

Anzeige

Viernheim.Nach der Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen TuS Steißlingen sind am Viernheimer Handball-Himmel ganz dunkle Wolken aufgezogen. Der Klassenerhalt in der Oberliga ist ein ganz kleiner Silberstreif am Horizont geworden – der Nichtabstieg ist noch machbar, aber dazu darf es für den TSV Amicitia keine Kompromisse mehr geben. In den letzten sechs Saisonspielen geht es für die Handballer um Alles oder Nichts.

Das erste Endspiel um den Ligaverbleib bestreiten die Herren am heutigen Samstag bei der SG Lauterstein (19.30 Uhr) und damit gegen einen direkten Konkurrenten. Die SG rangiert mit zwei Punkten mehr auf Platz 13 und ist damit auch in Abstiegsgefahr. In der Oberliga wird es vermutlich vier direkte Absteiger geben, der Zwölfte müsste in der Relegation nachsitzen. Nach aktuellem Stand ist Platz elf das sichere Ufer, das es zu erreichen gilt. Dieses Ziel haben sowohl Lauterstein als auch Viernheim, was ein spannendes Duell in der Kreuzberghalle verspricht.

Gegner stark motiviert

An das Hinspiel haben die Blau-Grünen beste Erinnerungen: In der Vorrunde konnte Viernheim die Gäste mit einer 36:24-Packung wieder auf die Heimreise schicken. Diesen Erfolg müssen die Mannen von Mirco Ritter heute Abend wiederholen. Allerdings erwartet sie eine euphorisierte Heimmannschaft, die am vergangenen Wochenende eine faustdicke Überraschung schaffte und den Meisterschaftsfavoriten SG Pforzheim/Eutingen mit 29:28 bezwang. Die vorigen Ergebnisse dürfen den TSV Amicitia eigentlich nicht beschäftigen. Sie müssen sich auf ihre Stärken konzentrieren und eine ordentliche Leistung abrufen, damit die Punkte mit nach Hause genommen werden können. Trainer Ritter hat den Luxus, dass alle Spieler fit und einsatzbereit sind. Die genaue Kaderzusammenstellung und Aufstellung wird er aber erst am heutigen Spieltag festlegen. Morgen Abend geht es dann auch für die Herren 2 um den Klassenerhalt. Um 16 Uhr kommt TG Laudenbach in die Rudolf-Harbig-Halle. Die Viernheimer kämpfen noch um den Verbleib in der Landesliga, belegen aktuell den neunten Rang. Ob der am Ende auch das rettende Ufer sein wird, ist noch unklar. Die Anzahl der Absteiger hängt davon ab, wer von der Badenliga in die Verbandsliga absteigt und wer aus der Verbandsliga absteigt. Erster Absteiger ist der TV Schriesheim, der schon vor der Saison seine Mannschaft zurückgezogen hat. Wenn es daneben noch zwei weitere Teams geben wird, reicht Platz neun. Wenn mehr absteigen sollten, wird es eng für den TSV Amicitia. Deshalb will das Team von André Kuhn und Michael Sturm auch in den verbleibenden Spielen ordentlich punkten, um auf der sicheren Seite zu sein.