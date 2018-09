Ligabetrieb startet mit weniger Teams

Viernheim.Im Badischen Bowlingsport hat der Ligabetrieb der Saison 2018/19 begonnen. Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften hat sich im Vergleich zur Vorsaison erheblich verringert. Bei den Damen ist die Verbandsliga komplett weggefallen, womit die Badenliga die einzige Spielklasse auf Landesebene darstellt und nur noch mit sechs Teams gespielt wird. Bei den Herren Spielt die Badenliga mit neun Mannschaften. Hier verzichteten Mannschaften wegen Personalmangel auf den Aufstieg, andere konnten nicht aufsteigen weil nicht zwei Mannschaften eines Clubs in der obersten Spielklasse spielen dürfen. Durch das Nachrücken von BSC Condor Mannheim in die zweite Bundesliga Süd konnte die Bezirksliga III entfallen.

In der Badenliga Damen spielt aus Viernheim nur noch das Team von Eintracht Käfertal, das mit 3279 Pins drei Begegnungen gewinnen konnte und mit vier Punkten Bonus den dritten Tabellenplatz einnehmen konnte. Im Team spielten Ingeborg Glück (911 Pins), Cornelia Süß (846 Pins), Daniela Di Nunzio (783 Pins),Tanja Kowalski (491 Pins/4 Spiele) und Heike Parthenschlager 248 Pins/2 Spiele).

In der Badenliga Herren starteten BC Royal, BTT und AS aus USC Reihen. Von ihnen erreichte BC Royal mit 8513 Pins und sieben erfolgreichen Begegnungen bei zwei Niederlagen 22 Punkte, womit das Team die Tabellenführung übernahm. Es spielten: Peter Blaesing (1811 Pins), Hans Peter Eberspach (1789 Pins), Robert Schroth (1613 Pins), Bernd Frey (1613 Pins), Thorsten Knoll (1108 Pins/7 Spiele) und Uwe Kolbenschlag 578 Pins /3 Spiele).

Das BC Team 89 war nach 8623 Pins bestes Team des Tages, konnte aber nur vier der neun ausgetragenen Spiele für sich entscheiden. Die damit erzielten 18 Punkte reichten jedoch nur zum vierten Tabellenplatz. Es spielten: Sascha Birk (1863 Pins), Andreas Kowalski (1837 Pins), Stefan Lurk (1790 Pins), Oliver Stamm (1573 Pins), Michael Betzold (1013 Pins/6 Spiele) und Uwe Weßling (547 Pins/3 Spiele).

BTT Viernheim erreichte mit 7972 Pins, vier erfolgreichen Spielen und zwölf Punkten den siebten Tabellenplatz. Es spielten: Tim Lindacher (1828 Pins), Nicolas Riesner (1706 Pins), Patrick Keil (1598 Pins), Peter fehr (1006 Pins/6 Spiele), Hans Peter Wegener (946 Pins/6 Spiele), Levin Breit (741 Pins/5 Spiele)und Patrick Nikula (148 Pins).

In der ersten Bezirksliga zeigte sich das Team von BC Royal II gut vorbereitet. Auf den Bahnen in Ludwigshafen wurden sechs Spiele erfolgreich gespielt und mit 5121 Pins das höchste Pinergebnis erreicht. Mit den erzielten 20 Punkten aus Spielen und Bonus liegt BC Royal an der Tabellenspitze. Es spielten: Rainer Schippers (1411 Pins), Joachim Wenzke (1344 Pins), Jürgen Dürholt (1153 Pins)und Frank Michel (1213 Pins).

In der zweiten Bezirksliga, die ebenfalls in Ludwigshafen spielte, konnten die BC Fireballs 1 mit 4845 Pins das höchste Pinergebnis erzielen, mit dem sie fünf Begegnungen für sich entscheiden konnten. Die erzielten 18 Punkte führten zu m zweiten Tabellenplatz. Es spielten: Stefan Stubbe (1223 Pins), Wolfgang Steinke (1123 Pins/6 Spiele), Rouwen Weber (941 Pins/5 Spiele), Michael Burkhardt (787 Pins/5 Spiele) und Oliver Czaika (771 Pins/5 Spiele).

Die zweite Mannschaft der BC Fireballs gewann mit 3866 Pins zwei Begegnungen und belegt mit den erzielten fünf Punkten den siebten Rang. Es spielten: Patrick Braun (993 Pins/6 Spiele), Norbert Bergmann (896 Pins/6 Spiele), David Burkhardt (810 Pins/6 Spiel), Serdar Kocaoglu 599 Pins/5 Spiele) und Frank Boscheinen (595 Pins/5 Spiele). red

