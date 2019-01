Lindacher/Marschall sind Landesmeister im Doppel

Viernheim.Mit den Landesmeisterschaften im Doppel der A- und B-Jugend wurden die ersten Wettbewerbe des neuen Jahres ausgetragen. Beide Altersklassen spielten den ersten Vorlauf auf den Bahnen in Neckarau, den zweiten Vorlauf und das Finale in Ludwigshafen. Gespielt wurden in jedem Vorlauf sechs Spiele und im Finale jeweils vier.

Die jeweiligen Meister qualifizierten sich direkt zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die übrigen Qualifizierungen erfolgten über die „All Event“-Wertung, wobei der Landesverband mangels Jugendlicher das jeweils zugeteilte Kontingent nicht erfüllen konnte. Diese Entwicklung ist für die Jugendlichen selbst, für die Vereine und den Landesverband bedauerlich, weil Meisterschaften außer Konkurrenz gespielt werden müssen. Die Wettkämpfe der weiblichen Jugend und der männlichen B-Jugend auf Landesebene kamen ohne Viernheimer Beteiligung aus.

Mit 2390 Pins gestartet

Im Wettbewerb der männlichen A-Jugend waren drei Doppel und ein „All Event“ Spieler gestartet. Nach dem ersten Vorlauf lag das Doppel von Sparta Mannheim, bestehend aus den Spielern Tyler Bosselman/Levin Breit mit 3442 Pins in Führung. Hinter ihnen das als Team zwei gestartete Duo, bestehend aus Marcel Marschall (TSV Mannheim)/Tim Lindacher (USC Viernheim) mit 2390 Pins und Team eins bestehend aus den TSV Mannheim-Spielern Jan Pascal Schindler und Lauri Döttlaff mit 2016 Pins. Der All Event Spieler Jonas Lenz von BSG Karlsruhe erzielte in dieser Runde 774 Pins.

Im zweiten Vorlauf fanden Marschall/Lindacher erst richtig ins Spiel und erzielten 2864 Pins, mit denen sie Breit/Bosselmann mit ihren 2104 Pins an der Spitze ablösten und ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Döttlaff/Schindler blieben mit ihren 2112 Pins Dritte. Jonas Lens verbesserte sich in Runde zwei auf 876 Pins.

Im Finale erzielten Marschall/ Lindacher 1780 Pins und wurden mit dem Gesamtergebnis von 6634 Pins badische Meister. Breit/Bosselmann wurden Vizemeister und Döttlaff/Schindler Dritte. Jonas Lenz verbesserte sein „All Event“- Ergebnis auf 2240 Pins. red

