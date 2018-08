Anzeige

Viernheim.Seit knapp drei Jahrzehnten ist das Lindenfest im Garten des Heimatmuseums ein Anlaufpunkt zum geselligen Beisammensein bei Speisen, Getränken und Livemusik. Von der Frauen-Union gegründet, organisiert mittlerweile der Stadtverband der CDU jedes Jahr das gemütliche Familienfest im Schatten der alten Linde hinter dem Heimatmuseum. Bei frisch gebackenem Flammkuchen, im Steinofen gebackenem Spezialbrot und weiteren Köstlichkeiten genossen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher das Miteinander.

Die Veranstaltung fand in diesem Jahr aufgrund der zahlreichen Vereinsfeste im Juli erst nach den hessischen Sommerferien statt und fiel somit in den Auftakt des Landtagswahlkampfes. Am 28. Oktober sind die Bürger in Hessen wieder zur Wahl aufgerufen, der Termin liegt somit genau zwei Wochen nach den bayerischen Landtagswahlen. Derzeit bestimmen vornehmlich die Sommerhitze sowie der Asylstreit zwischen CSU und CDU auf Bundesebene die mediale Berichterstattung, so dass die heiße Phase des Wahlkampfes in Hessen noch nicht begonnen hat.

Torben Kruhmann begrüßte als CDU-Parteivorsitzender Alexander Bauer als Landtagsabgeordneten des Kreises Bergstraße. Darüber hinaus besuchten auch Bundestagsabgeordneter Michael Meister und Thomas Metz als Staatssekretär im hessischen Justizministerium das Familienfest.