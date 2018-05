Anzeige

Ladenburg.Ein Elfmeter in der Nachspielzeit hat der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim einen 1:0 (0:0)-Erfolg bei der LSV Ladenburg gesichert. Nach einem Foul an Sebastian Heinrich war Jason Linhoff vom Punkt für den Siegtreffer zur Stelle.

Die Partie zwischen Ladenburg und Viernheim II war allerdings eine zähe Angelegenheit. Bei sommerlichen Temperaturen sahen die wenigen Zuschauer eine mäßige Vorstellung mit zahlreichen Fehlern auf beiden Seiten. Die Hausherren hatten die besseren Chancen, versagten aber im Abschluss. Der Ausgang stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Viernheim II ohne Vier

Viernheims Trainer Uwe Beck musste mit Tim Kahnert, Laurenz Baaß, Robin Englert und Tim Schörghofer gleich vier Stammkräfte ersetzen, was sich besonders in der Offensive bemerkbar machte. Immerhin konnte Kapitän Marc Leoniak wieder mitwirken.