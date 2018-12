Lions spenden viele bunte Bücher für die Fröbel-Schüler

Viernheim.Ein großes Paket kam gestern für die Kinder der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) in der Saarlandstraße an. Der Lions Club Viernheim hat Bücher für die Schule gestiftet – gestern fand die Übergabe im weihnachtlich geschmückten Foyer der Schule statt. Edna Gander, Karlheinz Herrmann und Jürgen Walther vom Lions Club waren zu Besuch und übergaben die ersehnte Lektüre im Beisein von Schulleiter Markus Taube, Grundschullehrerin Christine Jochum und Förderschullehrerin Christine Duma an die Schüler.

Buch-Klassiker für die Schule

„Dies ist einmal mehr unsere Unterstützung für die Schule, die sich in unseren Augen sehr gut entwickelt“, sagte Lions-Schatzmeister Walther. Die Bücher sollen auch für den Lesewettbewerb der dritten und vierten Klassen von Nutzen sein. Bilderbuch-Klassiker wie „Elmar“, „Der Grüffelo“ und „Der Regenbogenfisch“ sind unter anderem dabei. Auch das bewährte Aufklärungsbuch „Peter, Ida und Minimum“ ist im Paket. Und die Geschichte „Mein 24. Dezember“, die aus der Perspektive des Hundes Flocki erzählt, wie der Vierbeiner das erste Mal ein Weihnachtsfest miterlebt. Die Bücher seien vor allem danach ausgesucht worden, dass sie das Sozialverhalten der Schulkinder stärkten, sagte Karlheinz Herrmann vom Lions Club. Der Umfang der gespendeten Bücher entspreche etwas mehr als einem Klassensatz. Und FFS-Schulleiter Taube war voll des Lobes für den Lions Club Viernheim: „Das ist wirklich toll für uns. Wir sind froh, dass es Sie gibt“, betonte er. Die Viernheimer Lions wurden bereits im Jahr 1973 gegründet. Seit 20 Jahren helfen sie nun der Friedrich-Fröbel-Schule, unter anderem mit Bücherspenden für den Unterricht. Außerdem unterstützen die Lions die FFS seit längerer Zeit mit Patenschaften beim Gesundheitsprogramm „Klasse2000“. Das Schulprogramm soll Kindern frühzeitig die Gefahren von Tabak und Alkohol erklären und ihnen zugleich regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung nahebringen. gna

