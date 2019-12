Liste liegt im Rathaus aus

Viernheim.Schon seit mehr als 45 Jahren gibt es in Viernheim die Möglichkeit, in Form einer gemeinsamen Gratulationsanzeige in der Presse Neujahrsgrüße zu übermitteln. Bürger, Firmen, Verbände und Vereine sparen sich die Mühe, Inserate zu schalten beziehungsweise Neujahrskarten zu versenden, gleichzeitig wird das eingegangene Spendengeld einem sozialen Zweck zugeführt. Voraussetzung ist die Zahlung einer Mindestspende von fünf Euro. In einer gemeinsamen Neujahrsgratulationsanzeige, die am 31. Dezember im „Südhessen Morgen“ und im „Viernheimer Tageblatt“ veröffentlicht wird, werden die Namen aller Spender aufgelistet. Wer Interesse hat, kann sich noch bis 27. Dezember in eine Liste eintragen, die in Zimmer 110 des Rathauses (1. OG, Hauptamt) ausliegt. Ansprechpartnerin ist Susanne Schwarz, Telefon 06204/98 82 44. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019