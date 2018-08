Literatur kommt zu den Menschen

Viernheim.Mit vier Äpfeln fängt alles an. Ein Mann, der weniger zu tun hat, als ihm lieb ist, erlebt an der Obst- und Gemüsewaage seines Supermarkts einen magischen Moment: Die grünen Leuchtziffern zeigen 1 0 0 0. Vier Äpfel, die zusammen genau tausend Gramm wiegen? So beginnt der Roman von David Wagner, aus dem Stefan Ackermann im Rahmen seiner Lesetour durch die Viernheimer Innenstadt liest.

...