Viernheim.Stefan Ackermann und Norbert Roschauer sind ein klein wenig stolz darauf, dass sie vor Jahren in Viernheim ein Kultur-Modell kreiiert haben, welches Literatur, Musik und Kochkunst auf unterhaltsam-„köstliche“ Art verbindet. Kürzlich traten die beiden Viernheimer „Kulturschaffenden“ im Ristorante „Colosseo“ auf und zeigten als Literat und Gitarrist zusammen mit den Koch-Ehepaar Giusy und Giuseppe Anzalone, dass dichterisches Wort, musikalischer Ton und kulinarische Gaumenfreuden eine seit der Antike gepflegte europäische Lebenskultur ausmachen.

Spezielle Instrumente

Norbert Roschauer zeigte im Laufe des Abends sein Können als Blues-Spezialist und Improvisationsvirtuose gleich auf drei ganz unterschiedlichen Gitarren, wobei insbesondere die aus einem Stahlcorpus mit eingebauten Aluminiumtrich- tern bestehende Resonator-Gitarre aus einer Unikat-Produktion sowie die Weissenborn-Gitarre klanglich besonders hervorstachen und einen bleibenden Eindruck hinterließen.

Stefan Ackermann rezitierte eine Geschichten aus Boccaccios „Decamerone“ und aus Bandellos Renaissance-Novellen sowie je einen Text von Mario Adorf (Der Fotograf von San Marco. Italienische Erzählungen) und von dem in Viernheim geborenen Ulrich Tukur (Die Seerose im Speisesaal. Venezianische Geschichten). Gerade die beiden zeitgenössischen Geschichten zeigten, dass es außerordentlich begabte Multitalente gibt, die in mehreren Künsten zuhause sind, wie zum Beispiel die zwei exzellenten Schauspieler, zu denen auch noch Armin Müller-Stahl zu zählen wäre, die sich nicht nur auf der Leinwand in Szene zu setzen wissen, sondern auch schreiben können und in Erfindungsgabe und Formulierungskunst den „gelernten“ Schriftstellern in nichts nachstehen.