Anzeige

Ansonsten wurde wieder viel lokale Musikkompetenz verpflichtet, die sich bei ihren Heimspielen sicher über eine große Zuhörerzahl freuen dürfen. Sommerbühnen-Premiere feiern am 19. Juli die Viernheimer Schlagerstars um Walter Wohlfart, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Den Auftakt macht am 5. Juli Holger Bläß und seine musikalischen Freunde als Unplugged-Formation. Zugesagt haben bisher Sänger Steffen Foshag, Thomas Hammer (Percussions) und Angie Taylor am Bass. Auch Claus Eisenmann, der am 29. Juli die Sommerbühne beenden wird, ist mittlerweile fast ein ganzer Viernheimer.

Der Sänger, der als Mitglied der Söhne Mannheims bekanntwurde, wohnt schon seit längerer Zeit in der Brundtlandstadt und betreibt seit einigen Wochen den Minigolfplatz im Familiensportpark West.

Nach bisher drei herausragenden Gastspielen hat auch die Band Garden of Delight in Viernheim zahlreiche Anhänger gefunden. Allein voran Teufelsgeiger Dominik Roesch.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.06.2018