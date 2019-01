Lob für die zahlreichen Helfer

Viernheim.„Das waren mindestens zwölf mal zwölf Apostel“, meint Christian Taufenbach und lacht. Der Architekt ist immer noch beeindruckt vom Engagement der Gemeindemitglieder während der zweieinhalbjährigen Sanierungsphase in der Apostelkirche. Nach dem Festgottesdienst hat die Gemeinde Johannes XXIII. zum Empfang in den Ratssaal des Rathauses eingeladen, bei dem sich Bischof Peter Kohlgraf ins Goldene Buch der Stadt einträgt. Taufenbach erläutert die Überlegungen für den neu gestalteten Innenraum: „Die Messe wird mehr als Gemeinschaft, in der der Priester mitten unter den Gläubigen Platz nimmt und die Eucharistie nicht entrückt ist, gefeiert.“ Ausschlaggebend für die neue Ausrichtung war die mittig platzierte Sandsteinfläche mit Taufbecken, Ambo, dem Lesepult, und Altar.

Hans Rahms hat nicht nur die Altarinsel, sondern auch die Säule für die Osterkerze und das neue Vortragekreuz entworfen. „Das Kreuz symbolisiert Durchbruch und Aufbruch“, sagt Rahms und fügt hinzu: „Das passt hervorragend zur Gemeinde Johannes XXIII.“

Bürgermeister Matthias Baaß erklärt, dass die Apostelkirche das Wahrzeichen Viernheims sei, der „Mittelpunkt, Ausgangspunkt und Treffpunkt der Stadt“. Eine Kirche mitten in der Stadt müsse auch mitten im Leben sein, damit sie ihre Botschaft verbreiten könne. Baaß betont das gute Miteinander von Kirche und Stadt: „Das wollen und müssen wir beibehalten.“ su

