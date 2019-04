Lob für Viernheimer Initiative

Viernheim.„Steter Tropfen höhlt den Stein“: So beschrieb Bürgermeister Matthias Baaß gestern in einem Pressegespräch, was er sich von einer am Vortag in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedeten Resolution erhofft. Darin wird die hessische Landesregierung aufgefordert, sich deutlich stärker als bisher an den Kosten der Kinderbetreuung zu beteiligen. Baaß hofft, dass weitere hessische Kommunen dem Beispiel Viernheims folgen und ein entsprechendes Papier verabschieden. Das Pressegespräch fand vor dem Ehrungsabend der Viernheimer SPD im Bürgerhaus statt.

Daran nahm auch der hessische SPD-Chef und Vorsitzende der Landtagsfraktion Thorsten Schäfer-Gümbel teil. Er verwies darauf, dass die SPD bereits 2017 einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht habe, der vorsah, die Kommunen bei der Kinderbetreuung stark zu entlasten. Der entsprechende Antrag wurde jedoch abgelehnt. Schäfer-Gümbel begrüßte daher nun die Viernheimer Resolution und versprach, Werbung für diese Idee zu machen.

In den letzten Jahren hat Baaß zufolge der Bedarf an Kindergartenplätzen stark zugenommen. Ursachen dafür seien unter anderem steigende Geburtenraten und mehr Zuzüge. „Ich will, dass jedes Kind einen Kindergartenplatz bekommt, aber die Stadt kann die Belastung nicht alleine tragen.“ Derzeit übernehme die Kommune rund zwei Drittel der Kinderbetreuungskosten. In anderen Bundesländern, etwa in Baden-Württemberg, erhielten Städte und Gemeinden sehr viel mehr Unterstützung.

„Die Haushaltslöcher vieler hessischer Kommunen sind oft fast genauso groß wie die Kosten für die Kinderbetreuung“, erklärte Baaß. In Viernheim gebe es zwar kein Haushaltsloch. Trotzdem würden die rund zehn Millionen Euro, die jährlich für die Kinderbetreuung anfielen, den Handlungsspielraum der Verwaltung erheblich einschränken. Das Geld fehle zum Beispiel für neue Sportstätten oder Blindenampeln.

„Die Landesregierung löst ihre Probleme auf dem Rücken anderer“, kritisierte Schäfer-Gümbel. Auch für soziale Projekte oder politische Bildung fehle den Kommunen oft das Geld. Dies könne sogar zu einer Gefahr für die Demokratie werden.

