„Mit Marius Schmidt haben wir einen jungen Kandidaten für die kommende Landtagswahl, der nur gerade so dafür brennt, durch Politik das Leben der Menschen zu verbessern und der frischen Wind nach Wiesbaden bringen würde“, so Ofenloch. Gemeinsam mit Karin Hartmann als Kandidatin für den Wahlkreis Ost könne die SPD Bergstraße den Wählern einen attraktiven Mix aus langjähriger Erfahrung und neuen Ideen anbieten.

Schmidt, der bis zum November vergangenen Jahres selbst die Jusos angeführt hatte, dankte diesen in seinem Grußwort für ihr Engagement und bezeichnete sie als „Zukunftslobbyisten im allerbesten Sinne“. So verwies er darauf, dass sich die Jusos bereits 2014 für die Besteuerung von Plastiktüten eingesetzt hätten, während heute in vielen Geschäften für eine zusätzliche Tüte bezahlt werden müsse. Auch sei die Forderung nach sozialem Wohnungsbau schon lange ein Schwerpunkt bei den Jusos. Im hessischen Landtag möchte er sich im Falle seiner Wahl dafür stark machen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. „Die hessische Landesregierung hat hier zu lange geschlafen. Alleine im Kreis Bergstraße sind 1800 Haushalte auf Wohnungssuche“, verdeutlichte Schmidt den Bedarf.

Damit stieß er in das gleiche Horn wie der SPD-Nachwuchs, der auf einen Politikwechsel in Hessen nach der Landtagswahl am 28. Oktober hofft. „Wer es in über 19 Jahren nicht schafft, ausreichend Wohnraum zu schaffen, für mehr Chancengleichheit in der Bildung zu sorgen, Inklusion voranzutreiben oder genügend in den Straßenbau zu investieren, der schafft das auch in Zukunft nicht. Deshalb gehört die CDU an der Regierung endlich abgelöst“, zeigte sich Vorsitzender Ofenloch kämpferisch.

Die nächste Veranstaltung der Bergsträßer Jungsozialisten findet am 11. April um 19 Uhr im Restaurant Gossini, Graben 5, in Heppenheim statt. Gemeinsam mit der SPD Bergstraße und den Jusos Hessen-Süd wollen sie der Frage nachgehen, wie im Kreis Bergstraße mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. red

