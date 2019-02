Lockerer 2:0-Auswärtssieg

Viernheim.Um ihre aktuelle Form zu testen, hatten die beiden A-Ligisten SG Viernheim und TSV Amicitia II Freundschaftsspiele vereinbart. Die Reserve der Blau-Grünen konnte allerdings keine Spielpraxis sammeln, weil die Begegnung beim B-Klassen-Vertreter SV Rohrhof II kurzfristig abgesagt wurde. Die Orangenen dagegen landeten beim Mannheimer B-Ligisten KSC Schwetzingen einen lockeren 2:0-Auswärtssieg.

Der neue SG-Trainer Ümit Erdem freute sich zwar über den ersten Erfolg unter seiner Führung, wollte das Ergebnis aber nicht überbewerten. Der Gegner sei einfach kein Maßstab gewesen, und eigentlich hätte der Sieg noch höher ausfallen müssen. Trotz bester Möglichkeiten reichte es in der einseitigen Partie nur zu Treffern von Oguzhan Köse und Abdelkarim Lebsir.

Wie weit die Orangenen in ihrer Vorbereitung sind, wird sich wohl schon am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) zeigen, denn die Aufgabe beim hessischen Bezirksoberligisten FSG Riedrode dürfte deutlich schwieriger werden. Die Hausherren spielen nicht nur in einer höheren Liga, sondern sind dort auch noch Tabellenführer.

Ein weiteres Testspiel hat die Sportgemeinschaft für den kommenden Samstag, 23. Februar, vereinbart, dann geht es zum hessischen C-Liga-Tabellenführer SG Hüttenfeld (14 Uhr). JR

