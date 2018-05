Anzeige

Viernheim.. In der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim stehen für die meisten Teams noch fünf Spiele auf dem Programm, der andere Teil ist noch viermal gefordert. Es sind also noch viele Punkte zu vergeben. Die Meisterschaft ist zugunsten von Enosis Mannheim offensichtlich entschieden, drei Mannschaften haben noch Platz zwei im Visier. Neben Vogelstang wird wohl die Spvgg. 07 Mannheim absteigen müssen.

Die beiden Viernheimer A-Ligisten sind von beiden Bereichen weit entfernt und können demnach am morgigen Sonntag befreit aufspielen. Der TSV Amicitia II empfängt um 14 Uhr den zuletzt sehr erfolgreichen SC Käfertal, der vier Spiele in Folge gewonnen hat. In diesem Nachbarschaftsderby müssen die Blau-Grünen schon eine starke Vorstellung abliefern und die Torchancen besser als zuletzt nutzen.

Aus den vergangenen fünf Spielen hat das Team trotz guter Leistungen nur fünf Punkte geholt und ist deshalb einige Plätze in der Tabelle abgerutscht. Die mangelnde Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Die Mannschaft von Trainer Uwe Beck hat eben keinen echten Stürmer in ihren Reihen, umso bemerkenserter ist die Tatsache, dass sie in 23 Spielen schon 51 Treffer erzielt hat.