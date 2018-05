Lohn für sportlichen Fleiß

Anzeige

Beim Zehn-Kilometer-Hauptlauf gewann Patrick Rakowski die Gesamtwertung. In der Altersklasse U20 und U20 konnten Nina Heidemann und Marius Manger jeweils den ersten Platz holen. Ebenfalls erfolgreich auf der Strecke waren Manuel Thomas, Stefan Bugert, Helmut Klee und Andreas Haas sowie Lena Dieter (mit Stefan Haas) und Luise Dieter (mit Hans Dieter).

Auf dem Treppchen

Mit 18 Athleten war der TSV Amicitia dann am folgenden Tag beim Schüler-Duathlon in Münster vertreten. Den Auftakt machten die Schüler C mit den Distanzen 400 Meter Laufen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen. Amelie Schmitt holte sich den dritten Platz bei den Mädchen, außerdem kamen Marlon Münch, Nick Jeckstadt, Tim Gutfrucht, Kallum Campbell und Emilia Schmitt ins Ziel.

Bei den Schülern B (ein Kilometer Laufen, fünf Kilometer Radfahren, 400 Meter Laufen) finishten Felix Schmitt, Niklas Schmitt, Julius Zengi und Corvin Münch für die Viernheimer. Robin Görlach, Janik Schmitt und Emil Glos waren in der Konkurrenz der Schüler A vertreten, die zwei Kilometer Laufen, 12 Kilometer Radfahren und ein Kilometer Laufen zu absolvieren hatten.

Das Treppchen bestiegen dann die Athleten der Jugend B. Nach zwei Kilometern Laufen, 12 Kilometern Radfahren und einem Kilometer Laufen siegten Moritz Göttler und Sophia Stößer. Auch bei der Jugend A – mit drei Kilometern Laufen, 20 Kilometern auf dem Rad und 1,5 Kilometern Laufen – schafften es zwei Athleten auf das Podest. Henrik Schmitt und Kim Heidemann ließen der Konkurrenz keine Chance und gewannen. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.05.2018