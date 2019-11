Lokales Duell spornt Teams an

Viernheim.Die Schach-AG der Albertus-Magnus-Schule (AMS) zählt schon seit vielen Jahren zu den Stammgästen beim hessischen Schulschach-Pokal. So auch diesmal, als sich die besten Denksportler des Landes in Bad Hersfeld trafen, um auf dem Brett ihr Können unter Beweis zu stellen. Erstmals dabei war auch ein Team der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH), das ebenfalls von Übungsleiter Hakan Horata trainiert und betreut wurde.

Beide Viernheimer Teams waren in der Wettkampfgruppe vier mit 18 anderen Mannschaften vertreten und lieferten sich dort natürlich auch ein lokales Duell um die beste Platzierung. Am Ende hatte dabei das AMS-Team mit Elias Strunk, Spyridon Papaioaunou, Eric Bastuck und Mark Schmitt die Nase vorn und landete in der Gesamtwertung auf Rang fünf. Die AvH-Spieler Martin und Mathias Buchholz, Joshi Römer und Luca Braun schafften es auf den guten elften Platz. Das reichte allerdings nicht für den Einzug in die nächste Runde, die nur den ersten drei Mannschaften vorbehalten war.

Gegen den Spitzenreiter

Gespielt wurde in Viererteams mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Zwischenzeitlich lag die AVH in der Tabelle sogar vor der AMS, was die beiden Mannschaften natürlich zusätzlich motivierte. Am Ende spielte das AMS-Team gegen Spitzenreiter Grimmel I Gelnhausen und unterlag knapp mit 1,5 zu 2,5 Punkten, was der Mannschaft den dritten Platz kostete.

Spyridon Papaioaunou war mit sechs aus sieben Punkten Topscorer seines Teams, Elias Strunk erreichte drei aus sieben Punkten. Eric Bastuck schaffte vier aus sieben und Mark Schmitt 2,5 aus 7 Punkten.

Für die AvH war Mathias Buchholz am erfolgreichsten, blieb bei fünf Siegen und zwei Remis ungeschlagen. Zwillingsbruder Martin erzielte fünf aus sieben Punkten. Joshi Römer (0,5 aus sieben Punkten) und Luca Braun (2,5 aus 7 Punkten) taten sich schwerer. Mehr Glück hatten die Humboldtschüler bei einer Verlosung, die ihnen ein hochwertiges Schachbrett einbrachte.

„Bei den Übungseinheiten in den Schach-AGs waren Matt, Patt, Endspiele, Angriff, Verteidigung und Verhalten in Zeitnot ein Thema. So gingen die Jugendlichen bestens vorbereitet in diesen hochklassigen Wettbewerb“, war Hakan Horata mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. JR

