Luftballons steigen auf

Viernheim.. Die neuen Abc-Schützen können es kaum abwarten, bis für sie der Ernst des Lebens beginnt. Der erste Schultag findet an allen vier Grundschulen am Dienstag, 13. August, statt. Insgesamt 336 Erstklässler und Schüler der Vorklasse werden an ihren Schulen begrüßt.

Die 93 Schulanfänger der Nibelungenschule haben bereits am Montag, 12. August, ihren Auftakt. Um 18 Uhr findet nämlich ein Gottesdienst zum Schulanfang in der Michaelskirche statt. Die Einschulungsfeier am Dienstag ist dann zweigeteilt, in der Turnhalle treffen sich um 8.30 Uhr zwei erste Klassen und um 10.30 Uhr zwei Klassen und die Vorklasse. Zum Abschluss des Schultags gibt es auch wieder den Luftballonwettbewerb des Fördervereins. Die Ballons steigen gleich zweimal, um 10 und um 12 Uhr, zu einem bunten Abschluss des ersten Schultags in den Himmel.

Die 110 neuen Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule treffen sich ebenfalls am Vorabend ihres großen Tags zum Einschulungsgottesdienst in St. Hildegard (18 Uhr). Am Dienstag finden dann zwei Einschulungsfeiern in der Sporthalle statt. Um 9 Uhr und um 10.15 Uhr werden vier erste Klassen, Vorklasse und Intensivklasse begrüßt.

Die Albert-Schweitzer-Schule freut sich über zwei neue Schüler in der Grundschule, die am Dienstag in einer kleinen internen Feier aufgenommen werden. Die Schulanfänger der Schillerschule und der Goetheschule sind mit ihren Familien um 10 Uhr zum ökumenischen Einschulungsgottesdienst in die Apostelkirche eingeladen. Anschließend findet um 11 Uhr die Einschulungsfeier für die Schillerschüler in der Turnhalle statt. Danach werden die 71 Erstklässler und die Schüler der Vorklasse auf die Klassen aufgeteilt und erleben ihren ersten Unterricht.

In der Goetheschule beginnt die Einschulungsfeier in der Turnhalle ebenfalls um 11 Uhr. Nach der ersten Schulstunde haben die 60 Abc-Schützen aus drei Klassen auch schon wieder „Schule aus“. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.08.2019