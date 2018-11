Luise liest mit Leidenschaft

VIERNHEIM.„Nur eine kann gewinnen…“ macht es der stellvertretende Schulleiter Martin S. Gehrling spannend. Dann aber verkündet er, wer beim Vorlesewettbewerbs der Sechstklässler am besten vorgelesen hat: Luise Denezhkin hat von der Jury die meisten Punkte bekommen.

„Du darfst die Albertus-Magnus-Schule beim Kreisentscheid im neuen Jahr vertreten“, gratuliert Lehrer Jörg Holzmann der Siegerin aus der Klasse 6a. Aber auch die anderen sieben Vorleser haben mit guten Leistungen überzeugt. Luises Klassenkameradin Angelina Schrade belegt den zweiten Platz, mit Niklas Schmitt (Klasse 6c) landet der einzige Junge im Wettbewerb auf dem dritten Platz.

Wer am Vorlesewettbewerb teilnimmt, das entscheiden die einzelnen Klassen in einer Vorausscheidung. Sie schicken ihre zwei besten Vorleser in den Wettbewerb – für die 6a lesen Luise Deneshkin und Angelina Schrade, die Klasse 6b vertreten Sara Knauff und Maike Speckmann, die 6c hatte Julia Kramp und Niklas Schmitt ausgewählt und Yara Ismail und Elena Littmann nehmen für die Klasse 6d die Bücher in die Hand.

Für den Fall der Fälle stehen Ersatzleser bereit. Sie müssen nicht einspringen, dürfen aber zusammen mit den Klassensprechern als Zuhörer am Vorlesewettbewerb teilnehmen. Jeder Vorleser hat einen Buch ausgewählt, aus dem er eine etwa dreiminütige Passage vorliest. Schulsiegerin Luise Deneshkin hat das Buch „Matilda“ von Roald Dahl für den Vorlesewettbewerb ausgesucht. Angelina Schrade liest aus „Eine Woche voller Samstage“. Niklas Schmitt hat „Percy Jackson“ ausgewählt. Für den zweiten Teil, in dem die Schüler einen unbekannten Text sofort und ohne jegliche Vorbereitung vorlesen müssen, hatten Jörg Holzmann und seine Kollegin Sabrina Schäfer ein neueres Jugendbuch ausgesucht: „Außerirdisch ist woanders“ von Susann Opel-Götz.

Mit der Geschichte über einen Jungen, der vermeintlich aus dem Weltall auf die Erde kommt, weil er so anders ist, sammeln die Sechstklässler weitere Punkte. Die Jury – neben dem stellvertretenden Schulleiter Martin Gehrling auch die Deutschlehrer Sabrina Schäfer, Melanie Klünder, Lisa Löffel und Jörg Holzmann sowie Lara Polanowski von der Schülervertretung und Alexandra Kohm-Killat von der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ – bewertet für beide Vorträge die Lesetechnik, Textgestaltung und -verständnis und rechnet die Punkte zusammen – bis das Endergebnis vorliegt. Als die drei Schulsieger gekürt sind, dürfen sie sich die Buchpreise aussuchen, dann bekommen die anderen Teilnehmer ihren Preis und ihre Urkunde. su

