Mädchen sollen sich nicht als Opfer sehen

Viernheim.„Am besten ist es natürlich, einem Streit aus dem Weg zu gehen. Wenn es aber zu Handgreiflichkeiten kommt, sollte man so schnell wie möglich die Flucht ergreifen“, rät Robert Weinreich den Achtklässlern der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS). Bei einem fünfstündigen Workshop mit dem Thema „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“ verriet der Sporttrainer den Jugendlichen weitere Tipps und zeigte ihnen Techniken, mit denen im Ernstfall ein Angreifer abgewehrt werden kann.

In der Viernheimer Waldsporthalle ging es hauptsächlich darum, wie man deeskalierend wirken kann, um Konflikte zu vermeiden. Dazu gehören eine gute Argumentation und ein selbstsicheres Auftreten, verbunden mit der richtigen Körpersprache. „Dieser Workshop zählt zu dem roten Faden, der sich an der Fröbelschule von der fünften bis zur achten Klasse mit verschiedenen Angeboten in Sachen Prävention durchzieht. So werden die Schüler kontinuierlich mit entsprechenden Themen konfrontiert“, beschreibt Beate Helmes von der für die Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften zuständigen städtischen Jugendförderung West die Philosophie der Aktivitäten. Die Selbstverteidigung umfasst mehrere Unterrichtseinheiten während des Sportunterrichts. In diesem Fall sei das Training aus dem Programm „Prävention im Team“ (PiT) mit der Polizei hervorgegangen. Aktiv mit dabei war auch Lehrer Bernd Wilhelm, der in diesem Workshop eine gute Möglichkeit erkannt hat, den Zusammenhalt in der jeweiligen Klasse zu verbessern. „PiT machen alle siebten Klassen, wir wollten jetzt in einem zeitlichen Abstand noch etwas nachschieben und vor allem den jungen Frauen vermitteln, dass sie keine Opfer sind“, ergänzte er. Aber auch für die jungen Männer sei es gut, diese Erfahrungen in der Arbeitsgemeinschaft zu machen.

Ziel: Fähigkeiten einschätzen

Für Weinreich ist es wichtig, dass die Jugendlichen ihre eigenen Fähigkeiten im Notfall richtig einschätzen und passende Maßnahmen ergreifen. Dazu gehöre es auch, sich eines Angriffs zu erwehren. „Wenn man sich befreit hat, sollte man die kurze Zeit nutzen, um Hilfe zu rufen oder abzuhauen“, gibt der Leiter der Arbeitsgemeinschaft den Schülern mit auf den Weg.

Gemeinsam mit dem Trainer probten sie, wie man sich aus einer Umklammerung oder einem Würgegriff befreien kann. Dabei haben selbst auf den ersten Blick körperlich Unterlegene gute Chancen, sich zu widersetzen. JR/bur

