Ein Zukunftsworkshop 2016 brachte dann den Schritt, mit anderen Kapellen zu kooperieren und Überlegungen für die künftige Ausrichtung anzustellen. Die Zukunft des Musikvereins ist auch beim Jubiläumsfest ein Thema – hauptsächlich sind zahlreiche Mitstreiter und Wegbegleiter aus den letzten fünf Jahrzehnten aber in den Garten des Heimatmuseums gekommen, um mit den „Herolden“ zu feiern. „Zu unserem 40-jährigen Bestehen haben wir ein großes Konzert gegeben. Diesmal wollten wir zum Jubiläum wieder ein großes Fest ausrichten“, erinnert der Vorsitzende Rüdiger Trobisch an die Tradition der jährlichen Musikfeste.

So sind viele Plätze schon zur Frühschoppenzeit belegt, richtig voll wird es in den Festzelten dann zur Mittagszeit, wo unter anderem ein spezieller Musikerbraten lockt. In der Küche und an den Theken, vor und hinter der Bühne ist allerhand zu tun - deshalb sind die „Herolde“ selbst bei ihrem Fest nicht zu hören. Das musikalische Programm bleibt den Gästen überlassen, die dem Musikverein mit instrumentalen oder gesungenen Ständchen gratulieren.

Zur Eröffnung und zum Frühschoppen spielt die Stadtkapelle Wiesloch, danach stattet der Liederkranz dem Musikverein einen Besuch ab und singt zum Jubiläum. Das Blasorchester Walldorf ist nach dem Mittagessen zu hören. Mit dem Musikverein Oggersheim ist eine besondere Kapelle zu Gast. „Sie sind doppelter deutscher Meister - in der Kategorie „Kleine Harmonie-Besetzung“ und mit ihrer Jugendband in der Orchester-Klasse“, kündigt Trobisch einen musikalischen Leckerbissen an. Zuletzt ist der Musikverein Oftersheim zum Ausklang zu hören. Zu den Gratulanten gehört, neben den Kapellen, Chören und anderen Gruppierungen, auch Matthias Baaß. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Verein 50 Jahre alt wird“ meint der Bürgermeister und lobt gleichzeitig die Bemühungen, zeitgemäß zu bleiben mit der Kooperation „Musik hoch 3“ und den Überlegungen zu einem Zusammenschluss der Kapellen.

