viernheim.Freundliches Wetter, hervorragenden Chorgesang und eine große Auswahl an deftigen und süßen Speisen – all das bot das Sommerfest der Sänger-Einheit. Auf dem Festgelände vor dem vereinseigenen Domizil und in der Halle am Lampertheimer Weg herrschte durchgehend Hochbetrieb, was den ehrenamtlichen Helfern viel Arbeit bescherte. Die Gäste hingegen genossen die gemütliche Atmosphäre und suchten das Gespräch mit den Tischnachbarn.

Nachdem es am Tag zuvor mehrfach geregnet hatte, blieb es gestern zunächst trocken, so dass viele Viernheimer den Sonntag für einen Ausflug an den westlichen Stadtrand nutzten. Wegen der Wetterprognose gab es bei den Organisatoren „ein paar Sorgenfalten“, räumte Vorstandssprecher Rainer Brechtel ein. Letztlich aber habe das Motto „Sommer, Sonne, Steaks und Sänger“ doch bestens gepasst.

Schon der Frühschoppen war stark frequentiert. Für viele Besucher gehörte dazu ein frisch gezapftes Bier sowie eine Bratwurst. Bereits der Auftakt bot eine gute Möglichkeit, sich mit Freunden auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen. Eine wichtige Rolle spielte am Vormittag aber auch die Musik. Vier Chöre präsentierten einige Ausschnitte aus ihrem vielfältigen Repertoire.