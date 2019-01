Mäntel sind abzugeben

Viernheim.. Seit dem Jahreswechsel ist es Pflicht, bei einem Besuch im großen Saal des Bürgerhauses, Mäntel und Jacken an der Garderobe abzugeben. Grund seien brandschutztechnische Aspekte, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Kleidungsstücke erschwerten im Notfall die Flucht und stellten eine generelle Stolper- und Brandgefahr dar.

Der Hausmeister des Bürgerhauses mache künftig vor jeder Veranstaltung per Durchsage auf die neue Regelung aufmerksam, so die Verwaltung. Zudem hätten Vereine und andere Mieter dafür zu sorgen, dass der Garderobendienst von den Besuchern in Anspruch genommen wird. „Auch in Zukunft ist bei größeren Veranstaltungen eine zügige Garderobenab- und ausgabe gewährleistet“, so die Pressestelle. Garderobier Willi Thomas setze dann zusätzliches Personal ein.

Allerdings gibt es Ausnahmen von der neuen Regelung: Sie gelte nicht während der Sommerzeit, bei Veranstaltungen mit Laufpublikum – zum Beispiel dem Selbsthilfetag oder dem Ostermarkt – und bei Nutzung des kleinen Saals. Dafür könnten Garderobenständer in geringer Anzahl zur Verfügung gestellt werden. Mitgenommen werden dürfen in den großen Saal Jacketts, Schals, Handtaschen, Gehstöcke und Rollatoren. An der Garderobe abzugeben sind Mäntel, Jacken, Rucksäcke sowie Hüte und Regenschirme. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019