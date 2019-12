Märchenhelden und Clowns

Viernheim.Sieben Veranstaltungen finden 2020 im Theater am Treff im Bahnhof (TiB) statt, die laut Veranstaltern ein großes Vergnügen für Kinder ab vier Jahren sein werden. Die Organisatoren haben jetzt das Jahresprogramm vorgestellt.

Los geht es am Freitag, 24. Januar, wenn es heißt „Clown Paul ermittelt“. Am 27. März kommt Conni. Die Kinderbuchheldin mit der Schleife im Haar erlebt spannende Alltagsabenteuer. Am 8. Mai öffnet sich dann die TiB-Manege für den „Circus Konfetti“ und der „Märchenkoch“ ist am 19. Juni zu Gast in Viernheim. Nach den Sommerferien geht es am 18. September weiter mit „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Am 30. Oktober treffen sich „Rumpel und Stielzchen“ auf der Bühne. Die Weihnachtsaufführung am 4. Dezember 2020 heißt „Der Weihnachtsmantelbaum“. Alle Aufführungen finden an den Freitagen jeweils um 15 Uhr im TiB statt.

Theaterkarten können am Freitag, 13. Dezember, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr bereits im Treff im Bahnhof erworben werden. Den Verkauf der Restkarten übernimmt wie bisher das Büro der Jugendförderung im TiB. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass auch begleitende Erwachsene eine gültige Eintrittskarte benötigen.

Die Ticketpreise für einzelne Veranstaltungen belaufen sich auf vier Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene. Die Dauerkarte für alle Vorstellungen kostet 21 Euro beziehungsweise 27 Euro. Für die Weihnachtsaufführung im Dezember gibt es um 9.30 und 11 Uhr ermäßigte Zusatzvorstellung speziell für Kindergärten und Schulklassen. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019