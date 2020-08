Magischer Vulkan blubbert

Viernheim.Tiffany gießt eine rote Flüssigkeit in den Vulkan. Plötzlich fängt es an, zu blubbern, und schaumige rosafarbene Lava läuft aus dem Krater. Die Kinder sind begeistert vom magischen Vulkan.

Zu Beginn der letzten Ferienwoche dreht sich beim Sommerprogramm der Jugendförderung alles um Zauberei. Beim magischen Tag am Treff im Bahnhof (TiB) können sich die Mädchen und Jungen ihre Zauberutensilien selbst herstellen und kleine Tricks und Kniffe ausprobieren. So sind die Kinder erstaunt, wie sich tiefschwarze Farbe zusammensetzt: Wenn Filterpapier mit einem Filzstiftstreifen ins Wasser gehalten wird, wird die dunkle Farbe in Einzelteile zerlegt. Der schwarze Filzstiftstreifen wird plötzlich grün und blau und gelb. „Wow“, rufen die Kinder fasziniert von der Chromatografie. Wie es sich für Zauberer gehört, brauchen sie natürlich einen Zauberhut. „Die werden so groß gemacht, dass auch die Kaninchen hineinpassen“, sagt Sabine Ruth von der Jugendförderung schmunzelnd zu den übergroßen Zylindern.

Kleine Hexen

Richtige Schmuckstücke sind die Zauberstäbe. Sie bestehen beim Viernheimer Ferienprogramm nicht nur aus Stechpalmenholz wie Harry Potters Zauberstab. Die eckigen Hölzer bekommen einen stabilen Griff, werden mit eingefärbtem Heißkleber verziert, bemalt, mit Bändern und Schmucksteinen dekoriert.

In der Hexenküche wird magischer Schleim produziert. Bastelkleber, Rasierschaum und Lebensmittelfarbe werden ordentlich verknetet, und aus der farbigen Brühe entsteht ein zäher Schleim, mit dem die kleinen Hexen ordentlich herumspielen können. Für die Hexenküche zuhause werden passende Gläser gestaltet. Mit Neonfarbe werden die Muster auf das Glas gemalt, das mit Wasser und viel Glitzerpartikeln gefüllt wird und wegen der fluoreszierenden Farbe in der Nacht leuchtet.

Bevor die Mädchen und Jungen dann den Vulkan aus Papptellern, Becher und Alufolie selbst nachbasteln, erklärt Tiffany ihnen, wie der Vulkanausbruch entsteht: „In den Vulkan kommt eine Packung Backpulver. Und die Flüssigkeit besteht aus Wasser, Essig, Spülmittel und Lebensmittelfarbe, die mit dem Backpulver reagiert und zum blubbernden Schaum wird.“ su

