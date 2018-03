Anzeige

Viernheim.Kürzlich verbrachten die Pfadfinder eiskalt ein Lager auf Burg Balduinstein nahe Limburg an der Lahn. Passend zur Unterkunft war auch das Motto gewählt – „Harry Potter“. Auf der Burgschule „Scoutwarts“ wurden am Abend nach dem Eröffnungsbankett die Schüler in ihre Häuser eingeteilt, hierbei kam ein auch originalgetreu ein sprechender Hut zum Einsatz. Am nächsten Tag wurden dann vormittags „Unterricht“ in Zauberfächern angeboten. In Muggelkunde lernten die Schüler zum Beispiel wie Muggel, also Menschen die keine Zauberkräfte besitzen, Körbe herstellen oder sie erarbeiteten zauberhafte Wappen. Am Nachmittag wurden dann bei frostigen Temperaturen viele Punkte für den Hauspokal bei der magischen Lagerolympiade erspielt. Am Abend gab es ein Festmahl, das der lagereigene Hauself auf die Tische zauberte. Das Lager endete mit der Verleihung der Preise und einer zauberhaft schnellen Rückreise. red (Bild: Pfadfinder)