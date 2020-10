Makerspace freut sich über guten Verkauf

Viernheim.Lag es am schönen Oktoberwetter oder am bevorstehenden Weihnachtsfest? Ganz egal warum – der Herbstbasar am Samstag im Katholischen Sozialzentrum in der Stadionstraße freute sich jedenfalls über zahlreiche Besucher. Dabei wurden gut erhaltene Gebrauchträder an den Mann und die Frau gebracht, und im Laden mit Herz waren Weihnachtsartikel stark nachgefragt.

„Das läuft bisher wirklich gut, wir konnten schon einige Räder verkaufen“ zog Hubert Bundschuh, Sprecher der Fahrradwerkstatt von Makerspace, ein erfreuliches Halbzeitfazit. Gerne hätten die Bastler aber noch mehr Drahtesel verkauft, „denn wir bekamen in den vergangenen Monaten verstärkt Fahrradspenden, andererseits stoßen unsere Lagerkapazitäten an ihre Grenzen.“ In den vergangenen Monaten wurden immerhin schon 125 Räder verkauft, was auf einen neuen Jahresrekord hinweist.

Damit verbunden dürfte auch beim Umsatz eine neue Bestmarke herausspringen. „Die Fahrräder sind mittlerweile deutlich hochwertiger als in den Anfangsjahren. Es gibt nur noch wenige Exemplare für 20, 30 oder 50 Euro. Das macht sich natürlich in der Kasse bemerkbar“, freuen sich die Hobbybastler. Vermisst wurde zuletzt jedoch der Verkauf von Kaffee und Kuchen, er hatte sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt und weiteres Geld eingebracht.

Verkauft wird übrigens nicht nur während der Basare. Man kann auch an jedem Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr im Sozialzentrum vorbei schauen. Reparaturen werden allerdings nur an den dritten Dienstagen eines Monats vorgenommen. Die Hobbybastler kümmern sich dabei aber nur um traditionelle Fahrräder, an moderne E-Bikes traut man sich noch nicht heran.

„Weitergeben statt wegwerfen“

Der Laden mit Herz, der ebenfalls auf dem Gelände des katholischen Sozialzentrums angesiedelt ist, hatte auch geöffnet und eigens zwei Tische mit weihnachtlichen Utensilien zusammengestellt. Dort fanden sich kleine Geschenke und Dekorationsgegenstände, mit denen man sich die Festtage verschönern kann. Haushaltsartikel überwogen allerdings in dem kleinen Geschäft. Geschirr, Bestecke, Töpfe, Pfannen, Tassen, Gläser, Schüsseln und kleine Elektrogeräte zu kleinen Preisen rundeten das Angebot ab.

Der Laden mit Herz wird unter dem Motto „weitergeben statt wegwerfen“ betrieben. Öffnungszeiten sind Dienstag 13.30 bis 16.30 Uhr und Freitag 11.30 bis 14.30 Uhr. Waren werden freitags zwischen 9 und 11 Uhr angenommen. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020