Ein ehemaliges Krankenhaus wird als Kino genutzt und so erlebten die OWKler die Multivisions-Show „Malta Experience“, die einen Überblick über 7000 Jahre Malta gibt. Die alten Städte sind immer noch von bis zu dreifachen Ringmauern umgeben, um sich vor Angreifern zu schützen. An den Küsten stehen noch Wachtürme aus vergangenen Zeiten.

Rundfahrt über die Nachbarinsel

Der nächste Tag begann auf einer Fähre zur Insel Gozo. Gozo ist ländlicher, grüner und nicht so dicht bebaut wie Malta. Die Hauptstadt Victoria liegt auf einem Hügel und hat circa 6000 Einwohner. Per Bus konnte die Inselrundfahrt beginnen. Die Zitadelle in Victoria wurde als Festung benutzt. Von der Ringmauer aus hat man einen wunderbaren Blick über die Insel und im archäologischen Museum erhielten sie Informationen über Geologie und Architektur. Ein kurzer Weg führte zu den Ruinen der Zitadelle. Am frühen Nachmittag kehrten sie in einem Restaurant zu einem 3-Gänge-Menü ein. Dann wurde die Rundfahrt über die Insel mit verschiedenen Haltepunkten fortgesetzt, bevor es mit der Fähre zurück nach Malta ging.

Am folgenden Tag standen die „Drei Städte“ auf dem Programm: Floriana, Senglea und Victoriosa. Auch hier gibt es die Verteidigungsringe, ein Stadttor und Altstädte mit engen Straßen und Häuserketten aus gelben bis ockerfarbigen Kalksandstein. Irgendwie ähneln sich die Orte, aber Roswitha machte auf die doch vielen Unterschiede aufmerksam, die man als Besucher nicht erkennt. Abends im Hotel wartete eine Überraschung: Zum Valentinstag war der Speisesaal mit roten Herz-Luftballons geschmückt und auf den Zimmern wartete ein Kärtchen mit einem „süßen Gruß“.

Neue Eindrücke warteten tags darauf auf die Gruppe. Die berühmte Rotunde Marija Assunta von Mosta steht auf einem Hügel und ist schon von weitem zu sehen. Sie ist die viertgrößte freitragende Kirchenkuppel Europas mit einem Innendurchmesser von 36 Metern und wurde 1871 fertiggestellt. Sie bietet 1400 Gläubigen Platz. Auch die künstlerische Innenausstattung der Kirche ließ sie staunen. In Mdina wurde die St. Paul’s Grotte, die botanischen Gärten von St. Anton besucht. Anschließend ging es noch zur Glasbläserei, wo das eine oder andere Andenken erstanden wurde.

Am Freitag wurde fakultativ eine Hafenrundfahrt in Valetta angeboten, an der die meisten OWKler teilnahmen. Industriehafen, Werften und einiges mehr wurden ausführlich erklärt. Da die See an diesem Tag etwas unruhig war, schaukelte auch das Boot auf und nieder. Dadurch wurde das Ein- und Aussteigen über den Steg etwas erschwert. Der vorletzte Urlaubstag galt dem südlichen Teil Maltas. Es wurden Ausgrabungen aus mehreren Epochen von der Steinzeit bis zur Bronzezeit, sowie Tempel, die älter als die Pyramiden in Ägypten sind, besichtigt. Auch die Ausstellung „The Limstone Heritage“ war sehenswert. In einem modernisierten Steinbruch konnte die vielfältige Geschichte der Steinbrucharbeiten und der Bauindustrie von Malta nachempfunden werden. In Marsaxlokk, einem der bedeutendsten Fischereihäfen des Landes mit seinen vielen bunten Booten wurde Pause gemacht und ein feines 3-Gänge-Menü mit fangfrisch zubereitetem Fisch genossen.

„Blaue Grotte“ befahren

Anschließend bestand die Möglichkeit, die berühmte „Blaue Grotte“ mit einem Fischerboot zu befahren. Sie ist eine von sechs Höhlen der Bucht Wied iz-Zurrieq. Auch an den Dingli-Klippen an der Südwestküste Maltas machte die Gruppe halt. An dieser Stelle fallen die Klippen besonders steil hinab. Bei der Rückfahrt zum Hotel herrschte schon Abschiedsstimmung, denn es war die letzte Busfahrt mit Roswitha und Busfahrer Raymond. Sie haben den Ausflüglern Malta nahe gebracht – Roswitha durch ihr großes Wissen und Raymond durch seine sichere Fahrweise. Beiden galt der Dank und ebenso bedankte sich die Gruppe beim OWK-Vorsitzenden Fritz Walleczek für die Planung und Durchführung der Reise. Der Dank war mit dem Wunsch nach weiteren interessanten und spannenden Reisen verbunden. red

Montag, 05.03.2018