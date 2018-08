Anzeige

Viernheim.Bei einem Besuch in der Regionalgeschäftsstelle der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Viernheim informierte sich die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Karin Hartmann (SPD) zusammen mit dem SPD-Unterbezirksvorsitzenden Marius Schmidt über die Aktivitäten, aber auch über Sorgen und Nöte der Hilfsorganisation. Björn Hörnle, Regionalvorstand des Verbandes Bergstraße-Pfalz, führte die beiden Sozialdemokraten durch die Räumlichkeiten, formulierte aber auch einige Forderungen gegenüber der Politik.

Als sehr praxisnah erwies sich eine Stippvisite in einem der modern ausgestatteten Rettungswagen. Die beiden Notfallsanitäter Marvin Veith und Timo Schmitt erklärten den Besuchern die technische Ausstattung und schilderten ihre Erfahrungen bei den Einsätzen. Nach Angaben der Helfer ist es von großer Bedeutung, solche „rollenden Intensivstationen“ mit gut ausgebildetem Personal zu besetzen. Genau das sei aber ein Problem, so die Sanitäter. „Es ist wirklich nicht einfach, entsprechende Leute zu finden“, sagte Hörnle, der einen Mangel an Fachkräften festgestellt hat.

Die Notfallsanitäter selbst berichteten von besonders kritischen Einsätzen. Trotz der Berichte in den Medien werde häufig keine Rettungsgasse gebildet. Schaulustige sorgten für zusätzliche Staus und behinderten die Arbeit.