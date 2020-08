Mann flüchtet nach Alarm

Viernheim.. Unbekannte haben am Freitag, gegen 1.30 Uhr, ein Loch in die Fensterscheibe eines Lebensmittelmarktes in der Wiesenstraße geschlagen und damit den Alarm ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Laut Polizei hat sich ein 20 bis 25 Jahre alter Mann vor Ort verdächtig verhalten. Gegen 1.50 Uhr habe er auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden und sei dann in Richtung Friedrich-Ebert-Straße geflüchtet. Er trug ein weißes T-Shirt und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Zeugen, die den Mann oder andere Personen zur Tatzeit in der Nähe des Geschäfts bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06206/9 44 00 bei der Polizei in Lampertheim zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020