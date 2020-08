Mann mit Messer flieht über A 659

Viernheim.Mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Diensthund hat die Polizei am Dienstagvormittag nach einem 21-Jährigen gefahndet, der einen Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Wie die Beamten mitteilten, kam es gegen 11.30 Uhr am Straßenheimer Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und einem 66-Jährigen aus dem Kreis Bergstraße, der dort spazieren ging.

Der 21-Jährige soll zunächst „an einem Brunnen hantiert“ haben. Als der Spaziergänger ihn fragte, was er vorhabe, zog der junge Mann das Messer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 66-Jährige bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Widerstand geleistet

Danach flüchtete der Angreifer über die Autobahn 659 in Richtung eines Parkplatzes am Rhein-Neckar-Zentrum. Die Polizei nahm den 21-Jährigen schließlich in der Nähe der Autobahn fest. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, wodurch er selbst und zwei Beamte verletzt wurden. Zeitweise war die Autobahn in dem entsprechenden Bereich voll gesperrt. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen waren am Dienstagnachmittag noch nicht abgeschlossen. Auch war zunächst unklar, ob der 21-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wird. pol

