Mannemer Gosch trifft Hormone

Viernheim.Die musikalische Comedy-Gruppe Schöne Mannheims gastiert am Samstag, 10. November in Viernheim. Der Verein „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ präsentiert die Gruppe ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Hormonyoga“ in der Aula der Albertus-Magnus-Schule in der August-Bebel-Straße 9.

Das Programm entstand 2011 „aus wechselseitiger Freundschaft und Liebe zum gleichen Humor“, so die Künstlerinnen. Die Schönen – das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier spielt eine virtuose, einfühlsame und zugleich nervenstarke Stefanie Titus. „Sie als Begleitung zu bezeichnen, verbietet sich von selbst: Stets nachsichtig lächelnd ist sie die Meisterin der trockenen Kommentare, die die Kolleginnen sanft auf den Boden der Tatsachen zurückholt“, heißt es in der Pressemitteilung von Chaiselongue. Mit Eigenkompositionen, Songs und Chansons von den Andrew Sisters, Max Raabe und Patricia Kaas, von Paolo Conte bis hin zu Kurt Weill singt sich das weibliche Ensemble durch die Welt kleiner Wehwehchen und großer Lebenslügen. Dabei wird gekonnt zwischen dezenter Mannemer Gosch und edlem Hochdeutsch balanciert. Ob Deutsch, Schwedisch, Französisch oder Italienisch – keine Sprache und kein Genre sind vor ihnen sicher.

Wobei die Mischung aus musikalischer Sangeskunst gepaart mit szenisch-komödiantischen Einlagen die Zuschauer regelmäßig begeistert. Und obwohl die vier Künstlerinnen singend und spielend die Befindlichkeiten der modernen Frau in ihren besten Jahren erforschen, obwohl sie dem Publikum frech den „Hormonspiegel“ vorhalten, ist es doch kein Programm, das auf eine rein weibliche Zuhörerschaft zielt: „Ich fühle mich als Mann nun auch therapiert“, so kommentierte bislang so mancher Herr die geistreiche Darbietung geballter Frauenpower, so Gastgeber „Chaiselongue“.

Karten für 18 Euro (Abendkasse 20 Euro) gibt es unter chaiselongue-viernheim.de und im Foyer des Rathauses in der Kettelerstraße 3. Am Veranstaltungstag gibt es nur noch Karten an der Abendkasse. Dies gilt auch für ermäßigte Karten. see

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.11.2018