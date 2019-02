Mannheimer Prinzenpaar feiert kurz mit

Oberbürgermeisterwahl in Wertheim

Klarer Sieg für Markus Herrera Torrez

Mit einem glasklaren Ergebnis hat Markus Herrera Torrez die Oberbürgermeisterwahl in Wertheim am Sonntag für sich entschieden. Er kam auf deutlich über 60 Prozent der Stimmen. Wertheim. Dass es so klar ausgehen würde, hatten ...