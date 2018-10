Mannschaften auf Punktejagd

Viernheim.Im Bowlingsport auf badischer Landesebene waren die Spielklassen Badenliga Damen und Herren, die Verbandsliga Herren und die zweite Bezirksliga der Herren auf den Bahnen. Während die Badenligen und die Verbandsliga erst ihren zweiten Spieltag bestritten, war die zweite Bezirksliga bereits zu ihrem dritten Start auf den Bahnen. Austragungsorte waren Viernheim für die Badenligen, Ludwigshafen für die Verbandsliga und Mannheim für die zweite Bezirksliga.

Badenliga Damen

Das Team von Eintracht Käfertal konnte auf den Heimbahnen drei der fünf Begegnungen für sich entscheiden und erzielte damit insgesamt 3465 Pins. Damit sind sie punktgleich mit dem Tabellendritten, wegen des höheren Gesamtpins jedoch Tabellenzweiter.

Es spielten: Daniela di Nunzio (885 Pins), Ingeborg Glück (882), Tanja Kowalski (856) und Nicole Fuchs (856).

Badenliga Herren

Die drei Teams aus Viernheim in der Badenliga blieben im Heimspiel hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Alle drei Mannschaften konnten mit ihren erzielten Pins jeweils drei Begegnungen für sich entscheiden. BC Royal mit 9063 Pins schnitt dabei am besten ab, weil sie gegen den Tabellenführer ein Remis erzielte. BC Royal liegt mit 14 Punkten nun auf Tabellenplatz vier. Das BC-Team 89 erzielte 8980 Pins und war damit am Ende um einen Pin und einen Bonuspunkt besser als BTT, mit 8979. Das BC-Team liegt mit fünf Punkten Vorsprung auf BTT auf Rang sechs.

Für BC Royal spielten: Peter Blaesing (1890), Hans Peter Eberspach (1886), Robert Schroth (1830), Bernd Frey (1812) und Thorsten Knoll (1645).

Für das BC-Team 89 spielten: Andreas Kowalski (1908), Jens Griener (1899), Sascha Birk (1587/acht Spiele), Stefan Lurk (1577/acht Spiele), Michael Betzold (946/sechs Spiele), Oliver Stamm (527/drei Spiele) und Uwe Weßling (378/zwei Spiele).

Für BTT spielten: Patrick Keil (1883), Tim Lindacher (1833), Nicolas Riesner (1832), Eric Schanze (1762), Hans Peter Wegener (1128/sechsSpiele) und Levin Breit (541/drei Spiele).

Verbandsliga Herren

Mit den Mannschaften von AS und BC Phoenix starten zwei Teams aus den USC-Reihen. BC Phoenix konnte mit 6130 Pins vier von neun Begegnungen für sich entscheiden. Aus Spielen und Bonus resultieren 14 Punkte und der siebte Tabellenplatz. AS Viernheim konnte mit 5881 Pins nur drei Begegnungen gewinnen, die zu dem Gesamtergebnis acht Punkte und dem letzten Tabellenplatz führten.

Für BC Phoenix spielten: Stefan Fackel-Kretz (1744), David Brittner (1733), Frank Goerke (1432/acht Spiele), Nico Hammer (705/vier Spiele), Oliver Herrscher (516 drei Spiele) und Andreas Kraft (483/drei Spiele).

Für AS spielten: Jürgen Wacker (1419), Daniel Busalt (1044/fünf Spiele), Alexander Forsch (920/sechs Spiele), Bastian Busalt (736/vier Spiele), Werner Busalt (693/vier Spiele), Klaus Neckermann (569/vier Spiele) und Dieter Bartel (500/drei Spiele).

Zweite Bezirksliga

In der zweiten Bezirksliga, in der die beiden Teams von BC Fireballs Viernheim spielen, wurde bereits der dritte Spieltag absolviert. Die erste Mannschaft zeigte sich in glänzender Form und gewann mit 4682 Pins, dem zweitbesten Piner-gebnis des Tages, alle sieben anstehenden Spiele. Sie hat damit die Aufholjagd um den Aufstieg begonnen. Die Mannschaft liegt nur sechs Punkte hinter dem Tabellenführer auf dem dritten Tabellenplatz.

Auch die zweite Mannschaft von BC Fireballs zeigte sich stark verbessert. Sie gewann mit 3907 Pins erstmals vier Begegnungen. Am vorletzten Tabellenplatz ändert sich damit noch nichts.

Für die erste Mannschaft spielten: Stefan Stube (1268), Rouwen Weber (1116/sechs Spiele), Wolfgang Steinke (847/fünf Spiele), Michael Burkhart 758/fünf Spiele) und Oliver Czaika (693 /fünf Spiele).

Für die zweiten Mannschaft spielten: Herbert Hensler (1099), Patrick Braun (885/sechs Spiele), Alexander Fromm (863/sechs Spiele), Norbert Bergmann (557/vier Spiele), Frank Boscheinen (288/drei Spiele) und Serdar Kacaoglu (215/zwei Spiele). red

