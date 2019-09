Mannschaften des USC starten in die neue Saison

Viernheim.Mit sechs Spielklassen auf den Bahnen in Ludwigshafen, Mannheim und Viernheim begann die neue Bowling-Saison des Landesverbandes Baden. Der USC Viernheim ist mit elf Herrenteams und drei Damenmannschaften am Ligabetrieb auf Landesebene und mit den Damen von BC Royal in der Ersten Bundesliga vertreten. In der Badenliga Herren wurde die Anzahl der Mannschaften auf acht reduziert, die Anzahl der Spiele demzufolge auf sieben verringert und die Mannschaftsstärke auf vier Spieler zurückgeführt. In der untersten Spielklasse, der Bezirksliga, ist durch Neuanmeldungen von Mannschaften eine dritte Spielklasse erforderlich geworden. Alle drei Ligen sind mit sechs Mannschaften besetzt, die an einem Spieltag fünf Spiele absolvieren.

BC Royal Damen mit 4927 Pins

Zum Start der Badenliga Damen, die in Ludwigshafen gespielt wurde, waren mit BC Royal, Don Bosco Grün Schwarz und Eintracht Käfertal drei Mannschaften aus den Reihen des USC auf den Bahnen. Ihre Ergebnisse hätten unterschiedlicher nicht ausfallen können: Die BC-Royal-Damen erzielten mit 4927 Pins zwar das höchste Pinergebnis, jedoch konnten sie nur vier Spiele für sich entscheiden. Mit insgesamt 16 Punkten nehmen sie den dritten Tabellenplatz ein. Für BC Royal waren Nicole Blase (1368 Pins), Brigitte Gärtner (121), Sabine Kunde (1165) und Nicole Thüry (1183) auf den Bahnen aktiv. Eintracht Käfertal erzielte 4541 Pins mit denen sie fünf Spiele für sich entschieden und sich mit 14 Punkten den vierten Tabellenplatz erspielten. Tanja Kowalski erzielte dabei 1198 Pins, Cornelia Süß 1170, Daniela di Anuncio 1110 und Heike Parthenschlager 1063. Don Bosco Grün Schwarz hatte bis kurz vor Ligabeginn Personalprobleme, konnte dann aber zwei Spielerinnen ohne Ligaerfahrung gewinnen und einsetzen. Die Mannschaft erzielte immerhin 4214 Pins, mit denen sie zwei Begegnungen gewannen und zwei weitere Punkte aus einem Spiel ohne Gegner hinzufügen konnten. Mit insgesamt acht Punkten aus Pins und Spielen sind sie Vorletzter der Tabelle. Für Don Bosco Grün Schwarz traten Denise Rohr (1233 Pins), Elisabeth Danter (1055), Doris Linkenheil (819/6 Spiele), Ute Sarcander (583/4) und Dagmar Schmand (525) an.

Die Herren von BC Royal 1, als einzige Mannschaft des USC in der Badenliga, hatte in Ludwigshafen einen guten Lauf. Sie starteten mit 5525 Pins, fünf Siegen und einem Remis in die neue Saison. Mit 19 Punkten aus Pins und Bonus waren sie bestes Team des Tages und erspielten sich die Tabellenführung. Peter Blaesing erzielte dabei 1460 Pins, Thorsten Knoll 1426, Hans-Peter Eberspach 1338 und Sascha Birk 1301.

Die erste Landesliga Herren spielte in Mannheim-Neckarau. Auf den dortigen Bahnen war die erste Mannschaft von Don Bosco Grün Schwarz aus Viernheim vertreten. Mit sechs Erfolgen aus sieben Spielen, 4905 Pins und 18 Punkten gelang dem Team ein guter Start in die neue Saison. Sie liegt nach Punkten gleichauf hinter dem Tabellenführer Bowlers Inn auf dem zweiten Tabellenplatz. Es spielten Marcel Jung (1300 Pins), Matthias Gehring (1241), Michael Lauser (1197), Werner Gehring (1036) und Horst Becherer 131.

Die zweite Landesliga, in der BC Royal 2 startete, war ebenfalls in Mannheim auf den Bahnen. BC Royal war in fünf ihrer sieben Spiele erfolgreich und wurde mit 4868 Pins und insgesamt 15 Punkten Tabellenvierter. Robert Schroth (1293 Pins), Joachim Wenzke (1259), Rainer Schippers (1155), Hans Jürgen Dürholt (690/4 Spiele) und Frank Michel (481/3) vertraten die Viernheimer Farben.

BC Angels belegen dritten Platz

Das Team von BC Angels Viernheim war mit der ersten Bezirksliga in Viernheim auf den Bahnen. Der sprichwörtliche Heimvorteil war für die Mannschaft nicht zu erkennen. Sie erzielte 3536 Pins bei drei Erfolgen und zwei Niederlagen. Die insgesamt zehn Punkte führten zum dritten Tabellenplatz. Es spielten Andreas Schindler (961 Pins), Andreas Preiser (904), Thomas Jung (892) und Jürgen Leitner (779).

Die erste Mannschaft von BC Fireballs spielte zum Saisonauftakt in der zweiten Bezirksliga ebenfalls auf der Heimbahn. In den ersten beiden Spielen, mit 800 beziehungsweise 763 Pins, erwischte sie einen furiosen Start. In den Spielen danach lief es dann etwas weniger prächtig. Dennoch konnte mit 3552 Pins die höchste Pinergebnis des Tages erzielt werden. Mit vier erfolgreichen Spielen und insgesamt 14 Punkten ging die Mannschaft als Tabellenführer aus dem Spieltag hervor. Für BC Fireballs spielten Wolfgang Steinke (939 Pins), Marco Cornely (915), Uwe Weßling (743/4 Spiele), Stefan Stubbe (648/4) und Rouwen Weber (307/2). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019