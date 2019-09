Mannschaften gehen auf Korbjagd

Viernheim.Die lange Sommerpause hat ein Ende: Auch für die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim geht der Spielbetrieb wieder los. Der Plan der BG ist es, den Generationswechsel einzuleiten. Dies gilt insbesondere für die erste Herrenmannschaft, aber auch für die Herren 2 in der Landesliga. Dort wird auf hohem Niveau gespielt, was dazu dienen soll, die Nachwuchsspieler an den Erwachsenenbereich heranzuführen und sie dort zu Leistungsträgern heranreifen zu lassen.

Die erste Herren-Mannschaft muss zum Saisonauftakt zum Oberliga-Aufsteiger TV Rastatt-Rheinau Pioneers. Spielbeginn ist Samstagabend um 18 Uhr. Coach Robin Zimmermann sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir haben keine Pause gemacht, sondern seit Mai durchtrainiert.“ Ein Testspiel gegen Oberliga-Absteiger Ladenburg gewannen die Sharks zuletzt mit 96:69. Die Integration junger Spieler in den Kader ist eine Hauptaufgabe der kommenden Saison. Die Talente Arne Grobrügge, Jan Eberhardt, Iljas al-Masri und Moritz Schneider sollen erste Erfahrungen in der ersten Herrenmannschaft sammeln. Das Team musste nur den studienbedingten Abgang von Jacob van Miltenburg verkraften. Kapitän Sebastian Geisler ist nach überstandener Verletzungspause wieder dabei. „Und Lukas Kreutzer wird weiter bei uns spielen, das ist eine tolle Sache“, freut sich der Trainer, dass der letztjährige Topscorer seinem Heimatverein weiterhin erhalten bleibt.

Die zweite Herrenmannschaft eröffnet die Landesliga-Saison am Sonntag, 22. September, um 11.30 Uhr beim TV Schwetzingen 1. Am Samstag sind noch die Herren 3 im Einsatz, die ab 16 Uhr bei der TG Sandhausen 4 gefordert sind. Die erste Damenmannschaft des TSV Amicitia steigt erst am nächsten Wochenende ein, dafür sind unter der Woche schon die neuformierten Damen 2 am Ball, am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr beim VfL Heiligkreuzsteinach.

Kooperation im Jugendbereich

Die Verantwortlichen der BG haben in der Sommerpause auch die Jugendarbeit nicht aus den Augen verloren. „Ich bin begeistert, dass wir es geschafft haben, in Kooperation mit der SG Mannheim eine Jugend-Bundesligamannschaft zu stellen“, äußerte sich Weinheims Abteilungsleiter Oliver Kümmerle. Zudem seien die Basketballer in drei Altersklassen in der Jugend-Oberliga vertreten. Die Jugendmannschaften, die an diesem Wochenende noch nicht ins Spielgeschehen eingreifen, werden im Fokus der Saisoneröffnung rund um das erste Heimspiel der Sharks am Samstag, 28. September, stehen, das als großes Fest der Viernheimer und Weinheimer Basketball-Familie geplant ist. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019