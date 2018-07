Anzeige

Viernheim.An Baustellen mangelt es in Viernheim derzeit wahrlich nicht. Straßen werden saniert oder neu geteert, Fassaden isoliert, verputzt und neu gestrichen, Dächer werden umgedeckt, und unterirdisch werden Kabel sowie Rohrleitungen verlegt. Dazu verändern markante Neubauten an exponierten Stellen das Stadtbild.

Am Ende der Heidelberger Straße hat der Lebensmitteldiscounter Aldi vor wenigen Wochen seinen alten Markt abgerissen und erstellt derzeit an gleicher Stelle ein größeres und moderneres Geschäft. Am Ende des Jahres soll die Eröffnung gefeiert werden. Auch beim Mitbewerber Penny zeichnet sich eine Veränderung ab. Der bestehende Innenstadt-Laden in der Kettelerstraße wird demnächst geschlossen und einige Meter weiter entfernt in der gleichen Straße wieder seine Türen öffnen. Dort, wo zuletzt der Treff 3000 angesiedelt war, steht nach Sanierungsarbeiten dann eine größere Verkaufsfläche zur Verfügung. Auch hier wird man noch im Laufe des Jahres einkaufen können.

Für immer geschlossen beleibt dagegen die Gaststätte „Deutscher Kaiser“ am OEG-Bahnhof. Der große Saal, in dem der Männergesangsverein über Jahre seine Singstunden abhielt und wo auch zahlreiche Feste gefeiert wurden, ist bereits der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Das restliche Gebäude wird kernsaniert und soll später neuen Wohnraum bieten. Der Verein dagegen baut sich im Sportgebiet West derzeit ein eigens Domizil.