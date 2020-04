Masken für die Lebenshilfe

Viernheim.„Maske auf!“ heißt es ab Montag für alle, die in Bus und Bahn unterwegs sind oder Geschäfte, Bank- und Postfilialen betreten. Wer sich nicht daran hält, muss in Hessen mit Bußgeldern von bis zu 50 Euro rechnen. Nachdem zahlreiche Bundesländer am Dienstag die neue Verordnung angekündigt hatten, stiegen die schon vorher hohen Preise für Atemschutzmasken noch einmal an.

Statt jetzt tief in die Taschen zu greifen, kann sich die Lebenshilfe Viernheim aber über eine Masken-Spende von Annelie Bräutigam und Alice Martin freuen. Die beiden Frauen taten sich zusammen, nachdem Robert Miltner, Vorsitzender der Lebenshilfe Viernheim, bei der Näh-Galerie Müller 40 Masken geordert hatte. Bräutigam näht regelmäßig kleine Geschenkartikel für den Verein Focus, mit deren Verkauf Menschen in Burkina Faso geholfen wird. Da sie um die jahrelange Verbundenheit der früheren IGL mit der Lebenshilfe weiß, bat sie kurzerhand auch Martin um Mithilfe, die früher den IGL-Stützpunkt in Viernheim leitete.

Nur einen Tag später machten sich die beiden Frauen schon an die Arbeit und nähten insgesamt 109 Masken. Da die Schnüre für die Ohren fehlten, drillte Walter Martin kurzerhand mit seiner Bohrmaschine ebenjene. Die Masken kommen jetzt sowohl den Bewohnern und Betreuern des Johannes-Schrey-Hauses als auch denen der beiden Behinderten-Einrichtungen „Betreutes Wohnen“ in der Schriesheimer Straße zugute. H.T.

