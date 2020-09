Masken und Marmelade

Viernheim.Helga Winkenbach zeigt aktuelle Bilder aus Burkina Faso –Regenfälle überfluten die Felder, die Wassermassen reißen ganze Rinderherden einfach mit. „Der Boden kann den Regen nicht aufnehmen“, erzählt die Vorsitzende des Vereins Yaa Soma den Kunden des Verkaufsstands. Selbst die Hauptstadt Ouagadougou sei betroffen. Auch dort versickere das Wasser nicht, sondern überschwemme die Stadt.

Wenn die Felder und Pflanzen durch die Fluten zerstört werden, erhöht das die Not in Burkina Faso noch weiter. Der Viernheimer Verein Yaa Soma unterstützt eigentlich verschiedene Schulprojekte in dem afrikanischen Land. Neben der Anschaffung des Materials kümmert sich der deutsch-burkinische Freundeskreis auch um die Ausstattung der Schulen, mit Bänken, mit Wasserbehältern oder mit nahrhaften Mahlzeiten. „Wir müssen sehen, woran es wirklich fehlt, wenn die Schule in den nächsten Wochen wieder los geht“, sagt Helga Winkenbach.

Hohe Erlöse

Weil die Yaa-Soma-Hoffeste, die zweimal im Jahr enorm guten Zuspruch haben und deswegen hohe Erlöse bringen, in Corona-Zeiten nicht stattfinden können, hat der Verein Yaa Soma nach Alternativen gesucht und einen Straßenverkauf geplant.

Mit der Metzgerei Kühner in der Innenstadt fand der Verein einen wohlgesonnenen Unterstützer, der die Fläche vor seinem Laden zur Verfügung stellt. „Dank dieser Verkaufsaktionen sind wir finanziell ganz gut über die Runden gekommen“, sagt Helga Winkenbach.

Am Stand sind vor allen Dingen die selbstgenähten Masken – die es sonst auch im Radhaus Hofmann und bei Blaess Raumaustattung zu kaufen gibt – gefragt. Besonders der Mund-Nase-Schutz mit Ballerina-, Einhorn- oder Regenbogen-Muster für Kinder lockt viele Kunden an.

Außerdem werden von Yaa Soma hausgemachte Marmeladen oder Sirup, Glückwunschkarten und „Pizzaschachteltaschen“ sowie Kunsthandwerk wie Schutzengel verkauft. Und jeder Kunde bekommt einen burkinischen Armreif als Dankeschön für die Unterstützung geschenkt. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.09.2020